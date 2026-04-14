Экспорт пшеницы из России в Судан вырос более чем в два раза - 14.04.2026, ПРАЙМ
Экспорт пшеницы из России в Судан вырос более чем в два раза
2026-04-14T13:17+0300
экономика
сельское хозяйство
мировая экономика
судан
африка
агроэкспорт
центральные банки
13:17 14.04.2026
 
Экспорт пшеницы из России в Судан вырос более чем в два раза

"Агроэкспорт": экспорт российской пшеницы в Судан в 2025 году вырос более чем в два раза

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Экспорт российской пшеницы в Судан с начала сельхозсезона 2025-2026 года вырос более чем в 2 раза в годовом выражении, до 1,7 миллиона тонн, сообщил федеральный центр "Агроэкспорт".
"Объем отгрузок российской пшеницы в Судан в текущем сезоне вырос более, чем в 2 раза. На начало апреля российские экспортеры за сезон 2025/26 ввезли в Судан порядка 1,7 миллиона тонн пшеницы против 0,7 миллиона тонн за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за весь сезон 2024-2025 года было поставлено около 1,1 миллиона тонн.
Увеличение поставок обуславливается возобновлением работы части мукомольных предприятий в стране, что привело к частичному восстановлению спроса на импортную пшеницу и снижению потребности в импорте пшеничной муки, указали в федеральном центре. Так, импорт Суданом пшеницы в 2025 году вырос на 82% и составил 1,7 миллиона тонн, а импорт муки сократился с 0,7 до 0,5 миллионов тонн, следует из данных Центрального банка страны.
"Тем не менее текущие объемы импорта пшеницы по-прежнему значительно уступают уровню до начала конфликта на территории страны в 2023 году. Так, за 2022 год импорт пшеницы был на уровне 2,7 миллиона тонн, а муки - около 150 тысяч тонн. В случае дальнейшего восстановления мощностей можно ожидать продолжение постепенного возвращения импорта пшеницы к предыдущим уровням", - добавляют аналитики "Агроэкспорта".
Помимо этого, Международный совет по зерну (IGC) дает гораздо более высокую оценку объемов импорта муки Суданом и отмечает, что в сезоне 2024-2025 года импорт достиг пикового уровня в 1,4 миллиона тонн, говорится в сообщении. В то же время в мартовском отчете совет спрогнозировал снижение поставок до 0,4 миллиона тонн.
"Комбинация усиления конкуренции на рынках сбыта пшеницы в Африке в текущем сезоне и восстановления спроса со стороны Судана привела к заметному росту доли последнего в структуре российского экспорта пшеницы в регион - свыше 10% за период с июля по апрель против порядка 4% за аналогичный период прошлого года", - подчеркивается в сообщении.
 
