В ЕС ожидают снижения роста ВВП из-за роста инфляции, заявил Домбровскис
В ЕС ждут снижения роста ВВП на 0,2-0,6% на фоне дополнительного роста инфляции на 1% из-за кризиса на Ближнем Востоке, заявил еврокомиссар по экономике Валдис... | 14.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-14T17:37+0300
БРЮССЕЛЬ, 14 апр - ПРАЙМ. В ЕС ждут снижения роста ВВП на 0,2-0,6% на фоне дополнительного роста инфляции на 1% из-за кризиса на Ближнем Востоке, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис. "По оценкам, мы можем ожидать некоторого негативного экономического воздействия на экономику ЕС: от 0,2 до 0,6% (от роста ВВП - ред.) с одновременным увеличением инфляции вплоть до более 1%", - сказал он на экономическом форуме в США. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
