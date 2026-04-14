В Финляндии обратились к Зеленскому после атаки украинских дронов

В случае дальнейшего нападения украинских беспилотников на финскую территорию, Финляндия не будет поддерживать режим Владимира Зеленского, сообщил Армандо Мема, | 14.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-14T07:24+0300

МОСКВА, 14 апреля — ПРАЙМ. В случае дальнейшего нападения украинских беспилотников на финскую территорию, Финляндия не будет поддерживать режим Владимира Зеленского, сообщил Армандо Мема, представитель финской партии "Альянс свободы", в социальной сети X."Зеленский может быть уверен в потере поддержки Финляндии, если еще больше дронов врежется в финскую территорию", — пригрозил политик.В субботу финские СМИ сообщили, что в городке Иитти был найден дрон с неразорвавшимся боезарядом местным жителем.В конце марта в Финляндии произошли три случая с падением украинских беспилотников. Два были найдены поблизости от Коуволы, и по меньшей мере один из них содержал неразорвавшийся заряд. Еще один дрон обнаружили на льду озера Пюхяярви, расположенного в Париккале у границы с Россией.Накануне финская полиция подтвердила, что все четыре дрона, нарушившие воздушное пространство страны, принадлежали Украине.

