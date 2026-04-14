Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Финляндии обратились к Зеленскому после атаки украинских дронов - 14.04.2026, ПРАЙМ
В Финляндии обратились к Зеленскому после атаки украинских дронов
В случае дальнейшего нападения украинских беспилотников на финскую территорию, Финляндия не будет поддерживать режим Владимира Зеленского, сообщил Армандо Мема,
https://1prime.ru/20260410/zelenskiy-869060573.html
https://1prime.ru/20260413/mema-869116308.html
Политик Мема: Финляндия прекратит помощь Украине в случае продолжения атак БПЛА

МОСКВА, 14 апреля — ПРАЙМ. В случае дальнейшего нападения украинских беспилотников на финскую территорию, Финляндия не будет поддерживать режим Владимира Зеленского, сообщил Армандо Мема, представитель финской партии "Альянс свободы", в социальной сети X.
"Зеленский может быть уверен в потере поддержки Финляндии, если еще больше дронов врежется в финскую территорию", — пригрозил политик.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2026
"Спекулянт". Новая выходка Зеленского в отношении России поразила Запад
10 апреля, 17:33
В субботу финские СМИ сообщили, что в городке Иитти был найден дрон с неразорвавшимся боезарядом местным жителем.
В конце марта в Финляндии произошли три случая с падением украинских беспилотников. Два были найдены поблизости от Коуволы, и по меньшей мере один из них содержал неразорвавшийся заряд. Еще один дрон обнаружили на льду озера Пюхяярви, расположенного в Париккале у границы с Россией.
Накануне финская полиция подтвердила, что все четыре дрона, нарушившие воздушное пространство страны, принадлежали Украине.
Президент Финляндии Александр Стубб - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2026
Слова Стубба о Зеленском вызвали изумление на Западе
Вчера, 09:58
 
