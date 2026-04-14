https://1prime.ru/20260414/finlyandiya-869143327.html
В Финляндии обратились к Зеленскому после атаки украинских дронов
В случае дальнейшего нападения украинских беспилотников на финскую территорию, Финляндия не будет поддерживать режим Владимира Зеленского, сообщил Армандо Мема, | 14.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-14T07:24+0300
общество
финляндия
владимир зеленский
украина
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 14 апреля — ПРАЙМ. В случае дальнейшего нападения украинских беспилотников на финскую территорию, Финляндия не будет поддерживать режим Владимира Зеленского, сообщил Армандо Мема, представитель финской партии "Альянс свободы", в социальной сети X."Зеленский может быть уверен в потере поддержки Финляндии, если еще больше дронов врежется в финскую территорию", — пригрозил политик.В субботу финские СМИ сообщили, что в городке Иитти был найден дрон с неразорвавшимся боезарядом местным жителем.В конце марта в Финляндии произошли три случая с падением украинских беспилотников. Два были найдены поблизости от Коуволы, и по меньшей мере один из них содержал неразорвавшийся заряд. Еще один дрон обнаружили на льду озера Пюхяярви, расположенного в Париккале у границы с Россией.Накануне финская полиция подтвердила, что все четыре дрона, нарушившие воздушное пространство страны, принадлежали Украине.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_013d41be83002e2055c4ba2c1a78a3f3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Политик Мема: Финляндия прекратит помощь Украине в случае продолжения атак БПЛА