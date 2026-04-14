Во Франции пересмотрели прогноз роста экономики - 14.04.2026, ПРАЙМ
Во Франции пересмотрели прогноз роста экономики
ПАРИЖ, 14 апр – ПРАЙМ. Правительство Франции пересмотрело в сторону понижения прогноз роста экономики страны в 2026 году на фоне конфликта на Ближнем Востоке, прогноз инфляции же, наоборот, был повышен, сообщила во вторник радиостанция Franceinfo со ссылкой на министерство экономики и финансов.
"Война на Ближнем Востоке продолжает сотрясать французскую экономику. Во вторник, 14 апреля, министерство экономики повысило прогноз инфляции, оценив рост цен в 2026 году в 1,9% (против ожидаемых ранее 1,3% - ред.). Параллельно министерство также понизило свой прогноз роста до 0,9% (с 1% - ред.) в 2026 году", - передает радиостанция.
Несмотря на это, правительство рассчитывает сохранить уровень дефицита бюджета в пределах 5% от ВВП, сообщает Franceinfo.
Ранее министр экономики и финансов страны Ролан Лескюр сообщил, что последствия конфликта на Ближнем Востоке, если он затянется на весь год, могут обойтись Франции в 4,8 миллиарда евро. По словам министра, одной из проблем может стать рост стоимости обслуживания госдолга из-за увеличения процентных ставок.
Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как президент Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Но уже утром 12 апреля возглавлявший американскую делегацию вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что стороны не смогли прийти к соглашению.
ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2026
В крупнейших странах в марте инфляция рекордно с 2022 года ускорилась
21:27
 
Мировая экономикаБЛИЖНИЙ ВОСТОКФРАНЦИЯИРАНДональд ТрампДжей Ди Вэнс
 
 
