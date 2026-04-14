Биржевые цены на газ в Европе во вторник днем снижаются на 4% - 14.04.2026, ПРАЙМ
Биржевые цены на газ в Европе во вторник днем снижаются на 4%
Биржевые цены на газ в Европе во вторник днем снижаются на 4% - 14.04.2026, ПРАЙМ
Биржевые цены на газ в Европе во вторник днем снижаются на 4%
Биржевые цены на газ в Европе во вторник днем уменьшаются на 4% - до 540 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 14.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе во вторник днем уменьшаются на 4% - до 540 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Майские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 555,4 доллара (-1,1%). А по состоянию на 15.57 мск показатель составлял 539,9 доллара (-3,9%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 561,5 доллара за тысячу кубометров. Средние биржевые цены на газ в Европе за март выросли на 59% по сравнению с февралем на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, впервые с февраля 2023 года превысив 600 долларов, следует из расчетов РИА Новости. Цены стали расти после начала ударов США и Израиля по Ирану. Они продолжают держаться выше уровней последних двух лет. Максимум был достигнут 19 марта и составил 853,7 доллара за тысячу кубометров. На данный момент цены остаются на 38% выше к закрытию февраля. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
газ, торги, мировая экономика
Экономика, Газ, Торги, Мировая экономика
16:29 14.04.2026
 
Биржевые цены на газ в Европе во вторник днем снижаются на 4%

Биржевые цены на газ в Европе во вторник снижаются на 4%, до $540 за тыс кубометров

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе во вторник днем уменьшаются на 4% - до 540 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Майские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 555,4 доллара (-1,1%). А по состоянию на 15.57 мск показатель составлял 539,9 доллара (-3,9%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 561,5 доллара за тысячу кубометров.
Средние биржевые цены на газ в Европе за март выросли на 59% по сравнению с февралем на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, впервые с февраля 2023 года превысив 600 долларов, следует из расчетов РИА Новости.
Цены стали расти после начала ударов США и Израиля по Ирану. Они продолжают держаться выше уровней последних двух лет. Максимум был достигнут 19 марта и составил 853,7 доллара за тысячу кубометров. На данный момент цены остаются на 38% выше к закрытию февраля.
Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
