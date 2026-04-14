Пропавший в Кузбассе Герой России садился в машину в день исчезновения

2026-04-14T05:01+0300

КЕМЕРОВО, 14 апр – ПРАЙМ. Пропавший в городе Юрге Кемеровской области Герой России Алексей Асылханов в день исчезновения садился в машину, но ее марку и номер так и не удалось установить, сообщила РИА Новости его жена Валерия, ссылаясь на правоохранителей. Асылханов ушел из дома в Юрге 3 апреля и до сих пор не вернулся. СУСК региона возбудил уголовное дело по статье об убийстве. "Мне так сказали (правоохранители – ред.), что он сел в машину и все, а марку, номер не удалось узнать", – рассказала Асылханова агентству. По словам супруги пропавшего участника СВО, момент, когда тот садится в неизвестную машину, зафиксировали камеры видеонаблюдения. Асылханову, который отправился на СВО в ноябре 2022 года в составе разведывательной роты, в декабре 2024 года "Золотую Звезду" Героя России вручал президент России Владимир Путин. На тот момент на счету рядового было 15 уничтоженных танков и 50 боевых бронемашин. Находясь на позиции, Асылханов обнаружил скрытное выдвижение ВСУ в направлении опорного пункта российских войск. Оценив обстановку, он передал информацию на позиции ВС РФ и, несмотря на численное превосходство врага, вступил в стрелковый бой и сумел задержать противника до прибытия подкрепления.

