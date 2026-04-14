В Белгородскую область поступили более 300 миллионов рублей для выплат - 14.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260414/gladkov-869151361.html
В Белгородскую область поступили более 300 миллионов рублей для выплат
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/07/863236848_0:347:4508:2883_1920x0_80_0_0_743dd38812495c9d8e59baaec2dd9201.jpg
белгородская область
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/07/863236848_102:0:4407:3229_1920x0_80_0_0_d272faf7d36491c821df25abbf7fd5a1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Гладков: Белгородская область получила более 300 млн рублей для выплат компенсаций

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкРублевые купюры разного достоинства, архивное фото
Рублевые купюры разного достоинства, архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2026
Рублевые купюры разного достоинства, архивное фото. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БЕЛГОРОД, 14 апр - ПРАЙМ. Более 300 миллионов рублей от правительства РФ поступили в распоряжение правительства Белгородской области для выплат компенсаций свыше 2700 жителям региона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Ранее глава области в ответ на обращения граждан о задержке обещанных выплат заявил, что компенсацию начнут перечислять в короткие сроки после поступления средств в региональный бюджет.
"Сегодня от правительства Российской Федерации в распоряжение правительства Белгородской области поступили более 300 млн рублей из резервного фонда… Более 700 человек получат единовременную материальную помощь – по 15 тысяч рублей, и еще порядка 2000 человек - по 75 и 150 тысяч за потерю имущества. С четверга эти средства начнут поступать жителям", - написал Гладков в своем канале на платформе Мах.
По его словам, эти средства будут направлены на выплаты жителям приграничья - Шебекинского, Грайворонского, Краснояружского, Белгородского и Волоконовского округов. Губернатор поблагодарил правительство Российской Федерации и лично Михаила Мишустина за принятое решение и поддержку жителей Белгородской области.
В Белгородской области предоставляется единовременная материальная помощь жителям вынужденно покинувшим свои дома в 15 тысяч рублей, также помощь в размере 75 тысяч рублей за частичную потерю имущества первой необходимости и 150 тысяч рублей - выплата за полную потерю имущества в связи с обстрелами со стороны ВСУ.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала