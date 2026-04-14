В Белгородскую область поступили более 300 миллионов рублей для выплат

2026-04-14T14:08+0300

БЕЛГОРОД, 14 апр - ПРАЙМ. Более 300 миллионов рублей от правительства РФ поступили в распоряжение правительства Белгородской области для выплат компенсаций свыше 2700 жителям региона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ранее глава области в ответ на обращения граждан о задержке обещанных выплат заявил, что компенсацию начнут перечислять в короткие сроки после поступления средств в региональный бюджет. "Сегодня от правительства Российской Федерации в распоряжение правительства Белгородской области поступили более 300 млн рублей из резервного фонда… Более 700 человек получат единовременную материальную помощь – по 15 тысяч рублей, и еще порядка 2000 человек - по 75 и 150 тысяч за потерю имущества. С четверга эти средства начнут поступать жителям", - написал Гладков в своем канале на платформе Мах. По его словам, эти средства будут направлены на выплаты жителям приграничья - Шебекинского, Грайворонского, Краснояружского, Белгородского и Волоконовского округов. Губернатор поблагодарил правительство Российской Федерации и лично Михаила Мишустина за принятое решение и поддержку жителей Белгородской области. В Белгородской области предоставляется единовременная материальная помощь жителям вынужденно покинувшим свои дома в 15 тысяч рублей, также помощь в размере 75 тысяч рублей за частичную потерю имущества первой необходимости и 150 тысяч рублей - выплата за полную потерю имущества в связи с обстрелами со стороны ВСУ.

общество , россия, белгородская область, рф, михаил мишустин, всу