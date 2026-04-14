Глава МИД России начинает двухдневный визит в Китай

https://1prime.ru/20260414/glava-869138416.html

Глава МИД РФ Сергей Лавров начинает двухдневный визит в Китай, в рамках которого запланированы его переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И. | 14.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-14T00:20+0300

экономика

мировая экономика

россия

китай

рф

пекин

сергей лавров

ван и

владимир путин

оон

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869138416.jpg?1776115250

ПЕКИН, 14 апр - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров начинает двухдневный визит в Китай, в рамках которого запланированы его переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И. В прошлом году Лавров посещал Пекин два раза. В июле он приезжал для участия в заседании совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Позднее, в сентябре, министр в составе российской делегации сопровождал президента РФ Владимира Путина на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином. Как ожидается, российский президент вновь посетит Китай в этом году. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, даты поездки пока не согласованы. "ОСОБОЕ МЕСТО" Как сообщили в российском дипведомстве, министры "обсудят широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, перспективы контактов на различных уровнях, взаимодействие на международной арене с акцентом на совместную работу в ООН, БРИКС, ШОС, "Группе двадцати", АТЭС и других многосторонних механизмах и форумах". Лавров уже подчеркивал, что отношения Москвы с Пекином занимают "особое место в шкале российских внешнеполитических приоритетов". О беспрецедентном уровне отношений говорят и цифры торгового оборота: в 2024 году товарооборот стран превысил 244 миллиарда долларов. Развитию связей способствует и решение властей Китая ввести на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. В ответ российская сторона в декабре прошлого года ввела аналогичные меры для китайских граждан. Как сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва и Пекин прорабатывают вопрос продления безвизового режима на уровне ведомств. УКРАИНА И БЛИЖНИЙ ВОСТОК В ходе переговоров министры, как ожидается, проведут "обстоятельный обмен мнениями по ряду "горячих тем" и региональных сюжетов, включая украинский кризис и ситуацию на Ближнем Востоке", заявили в российском МИД. Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в конце февраля после начала ударов США и Израиля по Ирану. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок нефти и СПГ на мировой рынок. В конце марта Иран разрешил проход через пролив кораблям дружественных стран — России, Китаю, Пакистану, Индии и Ираку. Москва и Пекин с самого начала призывали к деэскалации и прекращению боевых действий в регионе. В начале апреля в ходе телефонного разговора с Лавровым Ван И подчеркнул, что Китай готов продолжать сотрудничать с Россией в Совете безопасности ООН, вести оперативное взаимодействие по важнейшим вопросам и прилагать усилия для деэскалации ситуации. Буквально через несколько дней Россия и Китай наложили вето на резолюцию Совета безопасности ООН по Ормузскому проливу, подготовленную Бахрейном. Российский постпред в ООН Василий Небензя отмечал, что РФ не могла поддержать текст, "который создал бы опасный прецедент для международного права". По его словам, проект резолюции по Ормузскому проливу фактически давал карт-бланш на продолжение агрессивных действий в отношении Ирана. Как отметили позднее в МИД РФ, "благодаря здравой позиции Совета Безопасности ООН, сформированной по настоянию России и Китая, удалось обеспечить необходимые условия для достижения пониманий о прекращении огня и запуске переговорного процесса". Еще один вопрос на повестке переговоров министров - украинский конфликт. Ван И, выступая в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Китай поддерживает то, что Европа начала говорить с Россией по вопросу Украины. Однако ЕС следует представить свои идеи и планы по урегулированию, отметил он. Министр также отметил важность создания более сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры безопасности для Европы, устранив тем самым коренные причины кризиса и предотвратив его повторение. Ван И также подчеркнул необходимость продолжения диалога по украинскому вопросу, отметив прогресс по ряду переговорных треков, касающихся урегулирования. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул четыре принципа, на которых основывается официальная позиция Китая по украинскому вопросу, они включают уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, соблюдение целей и принципов Устава ООН, серьезное отношение к обоснованным озабоченностям всех государств в области безопасности и поддержку всех усилий, способствующих мирному урегулированию кризиса.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

