Глава РФПИ прокомментировал победу "Тиса" на выборах в Венгрии - 14.04.2026, ПРАЙМ

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... | 14.04.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что победа на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петера Мадьяра ускоряет процесс крушения ЕС Евросоюза, поскольку там превалируют "фатальные решения". Пользователь соцсети X раскритиковал план главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по уменьшению потребления энергии, посчитав "невероятным", что венгры проголосовали за "еще больше подобного". "Это лишь ускоряет крушение ЕС, поскольку фатальные решения одерживают верх", - написал Дмитриев в ответ на публикацию пользователя. Выборы в парламент Венгрии состоялись в воскресенье. По данным Венгерской избирательной комиссии, после подсчета 98,9% голосов партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром значительно опережает партию "Фидес" Орбана. По данным комиссии, "Тиса" получит 138 из 199 мест, что достаточно для конституционного большинства. Занимающая второе место "Фидес" должна получить 55 мест.

