Голикова рассказала, скольким россиянам помогла ярмарка трудоустройства
Около 400 тысяч россиян нашли работу через ярмарку трудоустройства за три последних года, в 2025 году региональный и федеральный этапы объединили почти миллион...
2026-04-14T09:37+0300
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Около 400 тысяч россиян нашли работу через ярмарку трудоустройства за три последних года, в 2025 году региональный и федеральный этапы объединили почти миллион участников, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "В прошлом году региональный и федеральный этапы объединили почти миллион участников - как соискателей, так и работодателей... За три прошедших года работу нашли около 400 тысяч россиян", - сказала Голикова, слова которой приводит ее аппарат. Она уточнила, что за прошлый год в рамках ярмарки было трудоустроено более 120 тысяч человек. По словам Голиковой, ярмарка трудоустройства четвертый год подряд останется одним из самых востребованных кадровых событий в стране. Вице-премьер обратила внимание на то, что мероприятие открывает возможности для тех, кто хочет найти работу или сменить профессию, узнать об актуальных запросах рынка труда. Всероссийская ярмарка трудоустройства проводится с 2023 года по поручению президента РФ Владимира Путина. Федеральный этап ярмарки состоится в преддверии Дня молодежи - 26 июня.
Голикова: около 400 тысяч россиян нашли работу через ярмарку трудоустройства за три года
