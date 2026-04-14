Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Голикова рассказала, скольким россиянам помогла ярмарка трудоустройства - 14.04.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260414/golikova-869146343.html
Голикова рассказала, скольким россиянам помогла ярмарка трудоустройства
09:37 14.04.2026
 
Голикова: около 400 тысяч россиян нашли работу через ярмарку трудоустройства за три года

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Около 400 тысяч россиян нашли работу через ярмарку трудоустройства за три последних года, в 2025 году региональный и федеральный этапы объединили почти миллион участников, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"В прошлом году региональный и федеральный этапы объединили почти миллион участников - как соискателей, так и работодателей... За три прошедших года работу нашли около 400 тысяч россиян", - сказала Голикова, слова которой приводит ее аппарат.
Она уточнила, что за прошлый год в рамках ярмарки было трудоустроено более 120 тысяч человек. По словам Голиковой, ярмарка трудоустройства четвертый год подряд останется одним из самых востребованных кадровых событий в стране.
Вице-премьер обратила внимание на то, что мероприятие открывает возможности для тех, кто хочет найти работу или сменить профессию, узнать об актуальных запросах рынка труда.
Всероссийская ярмарка трудоустройства проводится с 2023 года по поручению президента РФ Владимира Путина. Федеральный этап ярмарки состоится в преддверии Дня молодежи - 26 июня.
 
