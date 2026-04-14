https://1prime.ru/20260414/golikova-869146343.html

Голикова рассказала, скольким россиянам помогла ярмарка трудоустройства

Около 400 тысяч россиян нашли работу через ярмарку трудоустройства за три последних года, в 2025 году региональный и федеральный этапы объединили почти миллион... | 14.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-14T09:37+0300

россия

бизнес

рф

татьяна голикова

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/84149/23/841492385_0:134:3165:1914_1920x0_80_0_0_8fe142bdf50359edb44e33e0f6d763f1.jpg

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Около 400 тысяч россиян нашли работу через ярмарку трудоустройства за три последних года, в 2025 году региональный и федеральный этапы объединили почти миллион участников, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "В прошлом году региональный и федеральный этапы объединили почти миллион участников - как соискателей, так и работодателей... За три прошедших года работу нашли около 400 тысяч россиян", - сказала Голикова, слова которой приводит ее аппарат. Она уточнила, что за прошлый год в рамках ярмарки было трудоустроено более 120 тысяч человек. По словам Голиковой, ярмарка трудоустройства четвертый год подряд останется одним из самых востребованных кадровых событий в стране. Вице-премьер обратила внимание на то, что мероприятие открывает возможности для тех, кто хочет найти работу или сменить профессию, узнать об актуальных запросах рынка труда. Всероссийская ярмарка трудоустройства проводится с 2023 года по поручению президента РФ Владимира Путина. Федеральный этап ярмарки состоится в преддверии Дня молодежи - 26 июня.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

