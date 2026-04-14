В Госдепе заявили, что Израиль и Ливан согласились начать прямые переговоры
В госдепе США по итогам трехсторонних дискуссий с участием Израиля и Ливана заявили, что все стороны согласились начать прямые переговоры.
2026-04-14T22:47+0300
ВАШИНГТОН, 14 апр - ПРАЙМ. В госдепе США по итогам трехсторонних дискуссий с участием Израиля и Ливана заявили, что все стороны согласились начать прямые переговоры. "Все стороны согласились начать прямые переговоры, согласовав время и место", - говорится в заявлении представителя американского ведомства Томми Пиготта.
