КПРФ предложила закрепить максимальную комиссию банков для магазинов - 14.04.2026, ПРАЙМ
КПРФ предложила закрепить максимальную комиссию банков для магазинов
2026-04-14T01:21+0300
2026-04-14T02:05+0300
КПРФ предложила закрепить максимальную комиссию банков для магазинов

РИА Новости: депутат Афонин предложил закрепить комиссию банков для магазинов в 1%

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции КПРФ предложили нормативно закрепить максимальную ставку торгового эквайринга, взимаемую коммерческими банками с продавцов товаров и услуг, в размере не более 1% от суммы безналичной оплаты.
Соответствующее обращение парламентарии направили председателю Банка России Эльвире Набиуллиной. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Считаем целесообразным нормативно закрепить максимальную ставку торгового эквайринга, взимаемую коммерческими банками (банками-эквайерами) с продавца товаров или услуг за осуществление эквайринга в размере, не превышающем 1% от суммы производимой безналичной оплаты в целях противодействия росту цен на товары и услуги, которые приобретает население России", - сказано в документе.
По мнению авторов инициативы, предлагаемая мера позволит создать единую систему установления и регулирования ставок банковских комиссий, что непосредственно скажется на конечной стоимости потребительских товаров, позволит сдерживать рост цен, а также сократит количество нарушений законодательства в части установления на одни и те же товары различных цен в зависимости от способа их оплаты.
В беседе с РИА Новости первый зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин отметил, что рассчитываться на кассе в одно касание с помощью карты быстро и удобно, но, к сожалению, и бизнесу, и покупателям за это удобство приходится дорого платить.
"Банковская комиссия за эквайринг, которая сегодня составляет от 2 до 3,5%, фактически стала новым видом налога. С начала 2026 года в связи с принятыми изменениями в налоговом законодательстве на стоимость эквайринга начисляется еще и НДС в размере 22%", - добавил он.
 
