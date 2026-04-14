https://1prime.ru/20260414/gosduma-869139211.html

КПРФ предложила закрепить максимальную комиссию банков для магазинов

КПРФ предложила закрепить максимальную комиссию банков для магазинов - 14.04.2026, ПРАЙМ

КПРФ предложила закрепить максимальную комиссию банков для магазинов

Депутаты Госдумы от фракции КПРФ предложили нормативно закрепить максимальную ставку торгового эквайринга, взимаемую коммерческими банками с продавцов товаров и | 14.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-14T01:21+0300

2026-04-14T01:21+0300

2026-04-14T02:05+0300

финансы

экономика

бизнес

кпрф

госдума

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869139211.jpg?1776121527

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции КПРФ предложили нормативно закрепить максимальную ставку торгового эквайринга, взимаемую коммерческими банками с продавцов товаров и услуг, в размере не более 1% от суммы безналичной оплаты. Соответствующее обращение парламентарии направили председателю Банка России Эльвире Набиуллиной. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Считаем целесообразным нормативно закрепить максимальную ставку торгового эквайринга, взимаемую коммерческими банками (банками-эквайерами) с продавца товаров или услуг за осуществление эквайринга в размере, не превышающем 1% от суммы производимой безналичной оплаты в целях противодействия росту цен на товары и услуги, которые приобретает население России", - сказано в документе. По мнению авторов инициативы, предлагаемая мера позволит создать единую систему установления и регулирования ставок банковских комиссий, что непосредственно скажется на конечной стоимости потребительских товаров, позволит сдерживать рост цен, а также сократит количество нарушений законодательства в части установления на одни и те же товары различных цен в зависимости от способа их оплаты. В беседе с РИА Новости первый зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин отметил, что рассчитываться на кассе в одно касание с помощью карты быстро и удобно, но, к сожалению, и бизнесу, и покупателям за это удобство приходится дорого платить. "Банковская комиссия за эквайринг, которая сегодня составляет от 2 до 3,5%, фактически стала новым видом налога. С начала 2026 года в связи с принятыми изменениями в налоговом законодательстве на стоимость эквайринга начисляется еще и НДС в размере 22%", - добавил он.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, бизнес, кпрф, госдума