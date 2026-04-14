Индонезия договорилась о поставках нефти и газа из России

2026-04-14T14:40+0300

ДЖАКАРТА, 14 апр - ПРАЙМ. Индонезия обеспечила договорённости о поставках сырой нефти, топлива и сжиженного нефтяного газа из России по итогам переговоров в Москве, заявил министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалия. "Мы сможем увеличить наши запасы сырой нефти. Кроме того, у нас появится возможность получать сжиженный нефтяной газ", - заявил министр по итогам переговоров. Его слова приводит сайт министерства энергетики и минеральных ресурсов Индонезии. Переговоры прошли в Москве и стали продолжением контактов на высшем уровне между президентом Индонезии Прабово Субианто и президентом России Владимиром Путиным. Как отметили в министерстве, обсуждение было сосредоточено на долгосрочных поставках энергоносителей, включая нефть, топливо и газ, а также на развитии инфраструктуры хранения и переработки. По словам Лахадалии, сотрудничество рассматривается как на межправительственном уровне, так и между компаниями, что должно обеспечить стабильность национальных энергетических резервов. "Российская сторона заявила о готовности поддержать энергетическую безопасность Индонезии, включая поставки нефти и газа, а также развитие систем хранения", - отметили в ведомстве. По оценке министра, результаты переговоров подают позитивный сигнал для укрепления энергетической устойчивости Индонезии "на фоне нестабильной глобальной ситуации". Он отметил, что партнёрство с Россией может "стать важной опцией, учитывая масштаб её энергетического производства и опыт в нефтегазовой отрасли". "Ещё раз хочу сказать, что я доволен сегодняшними результатами - по поручению президента Прабово мы довели процесс до конца. И, с Божьей помощью, рассчитываем получить хорошие результаты", - добавил министр. О точных объемах поставок или размерах сделки не сообщается.

