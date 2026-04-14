Индонезия договорилась о поставках нефти и газа из России - 14.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260414/indoneziya-869152192.html
Индонезия договорилась о поставках нефти и газа из России
газ
россия
индонезия
москва
прабово субианто
владимир путин
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860717055_0:124:3203:1925_1920x0_80_0_0_b9d2e41bd1d333e52837a8fb879cfbc3.jpg
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860717055_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_f7f85c96dca15733e8c5ead4e760889f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
14:40 14.04.2026
 
Индонезия договорилась о поставках нефти и газа из России

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2026
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ДЖАКАРТА, 14 апр - ПРАЙМ. Индонезия обеспечила договорённости о поставках сырой нефти, топлива и сжиженного нефтяного газа из России по итогам переговоров в Москве, заявил министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалия.
"Мы сможем увеличить наши запасы сырой нефти. Кроме того, у нас появится возможность получать сжиженный нефтяной газ", - заявил министр по итогам переговоров. Его слова приводит сайт министерства энергетики и минеральных ресурсов Индонезии.
Переговоры прошли в Москве и стали продолжением контактов на высшем уровне между президентом Индонезии Прабово Субианто и президентом России Владимиром Путиным.
Как отметили в министерстве, обсуждение было сосредоточено на долгосрочных поставках энергоносителей, включая нефть, топливо и газ, а также на развитии инфраструктуры хранения и переработки.
По словам Лахадалии, сотрудничество рассматривается как на межправительственном уровне, так и между компаниями, что должно обеспечить стабильность национальных энергетических резервов.
"Российская сторона заявила о готовности поддержать энергетическую безопасность Индонезии, включая поставки нефти и газа, а также развитие систем хранения", - отметили в ведомстве.
По оценке министра, результаты переговоров подают позитивный сигнал для укрепления энергетической устойчивости Индонезии "на фоне нестабильной глобальной ситуации". Он отметил, что партнёрство с Россией может "стать важной опцией, учитывая масштаб её энергетического производства и опыт в нефтегазовой отрасли".
"Ещё раз хочу сказать, что я доволен сегодняшними результатами - по поручению президента Прабово мы довели процесс до конца. И, с Божьей помощью, рассчитываем получить хорошие результаты", - добавил министр.
О точных объемах поставок или размерах сделки не сообщается.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала