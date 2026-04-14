https://1prime.ru/20260414/inflyatsiya-869163774.html

В крупнейших странах в марте инфляция рекордно с 2022 года ускорилась

2026-04-14T21:27+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866579714_0:0:3231:1817_1920x0_80_0_0_7772ebe467bcde3d5169f9b9b61c5e1f.jpg

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Инфляция в крупнейших развитых странах, включая США и еврозону, в марте на фоне конфликта на Ближнем Востоке показала рекордное с 2022 года ускорение за месяц - в среднем на 0,8%, следует из пресс-релиза рейтингового агентства Fitch Ratings. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров. "Энергетический шок на Ближнем Востоке начинает проявляться в ускорении инфляции... Резкий рост мировых цен на энергоносители начал отражаться на данных по инфляции за март... В развитых странах... цены выросли в среднем на 0,8% в месяц, что является самым резким месячным ростом с 2022 года" - говорится в сообщении. Агентство отмечает, что средний годовой темп ускорения инфляции в мире составил 0,3%, при этом последствия конфликта на Ближнем Востоке еще не полностью отразились на потребительских ценах. К тому же, по данным Fitch, наблюдались значительные колебания уровня инфляции в разных регионах, поскольку контроль цен на топливо в некоторых странах смягчил рост потребительских цен. Fitch Ratings пишет, что, несмотря на рост цен, доходность государственных облигаций повсеместно выросла, так как участники рынка учли возможные фискальные и монетарные меры со стороны государства, а также ускорение инфляции. При этом агентство обратило внимание, что рост доходности 10-летних государственных облигаций США был довольно сдержанным.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

