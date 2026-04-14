В крупнейших странах в марте инфляция рекордно с 2022 года ускорилась - 14.04.2026, ПРАЙМ
В крупнейших странах в марте инфляция рекордно с 2022 года ускорилась
2026-04-14T21:27+0300
Fitch: инфляция в развитых странах в марте рекордно ускорилась с 2022 года, на 0,8%

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Инфляция в крупнейших развитых странах, включая США и еврозону, в марте на фоне конфликта на Ближнем Востоке показала рекордное с 2022 года ускорение за месяц - в среднем на 0,8%, следует из пресс-релиза рейтингового агентства Fitch Ratings.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
"Энергетический шок на Ближнем Востоке начинает проявляться в ускорении инфляции... Резкий рост мировых цен на энергоносители начал отражаться на данных по инфляции за март... В развитых странах... цены выросли в среднем на 0,8% в месяц, что является самым резким месячным ростом с 2022 года" - говорится в сообщении.
Агентство отмечает, что средний годовой темп ускорения инфляции в мире составил 0,3%, при этом последствия конфликта на Ближнем Востоке еще не полностью отразились на потребительских ценах. К тому же, по данным Fitch, наблюдались значительные колебания уровня инфляции в разных регионах, поскольку контроль цен на топливо в некоторых странах смягчил рост потребительских цен.
Fitch Ratings пишет, что, несмотря на рост цен, доходность государственных облигаций повсеместно выросла, так как участники рынка учли возможные фискальные и монетарные меры со стороны государства, а также ускорение инфляции. При этом агентство обратило внимание, что рост доходности 10-летних государственных облигаций США был довольно сдержанным.
Алексей Заботкин
Заботкин: изменчивая инфляция для экономики больнее, чем год жесткой ДКП
21:02
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАБЛИЖНИЙ ВОСТОКИЗРАИЛЬFitch Ratings
 
 
