Резкого повышения цен на домашний интернет ждать не нужно, заявили в ГД - 14.04.2026, ПРАЙМ
Резкого повышения цен на домашний интернет ждать не нужно, заявили в ГД
Резкого повышения цен на домашний интернет ждать не нужно, заявили в ГД - 14.04.2026, ПРАЙМ
Резкого повышения цен на домашний интернет ждать не нужно, заявили в ГД
Резкого повышения цен на домашний интернет в России ждать не нужно, заявил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным... | 14.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-14T21:59+0300
2026-04-14T21:59+0300
бизнес
россия
антон горелкин
госдума
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Резкого повышения цен на домашний интернет в России ждать не нужно, заявил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. "Весь день наблюдаю, как по разным каналам разлетается очередная сенсационная новость о том, что домашний интернет скоро подорожает на 30%… Моя же оценка следующая: резкого повышения цен на домашний интернет ждать не нужно", - написал Горелкин в канале на платформе Мах. Парламентарий отметил, что резкого роста тарифов на домашний интернет никто не допустит. "Изменения правил лицензирования, над которыми работает Минцифры, - это очень серьезная история, подразумевающая диалог с рынком, оценку регулирующего воздействия и кропотливые расчеты", - добавил он.
бизнес, россия, антон горелкин, госдума
Бизнес, РОССИЯ, Антон Горелкин, Госдума
21:59 14.04.2026
 
Резкого повышения цен на домашний интернет ждать не нужно, заявили в ГД

Горелкин: резкого повышения цен на домашний интернет ждать не нужно

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Резкого повышения цен на домашний интернет в России ждать не нужно, заявил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.
"Весь день наблюдаю, как по разным каналам разлетается очередная сенсационная новость о том, что домашний интернет скоро подорожает на 30%… Моя же оценка следующая: резкого повышения цен на домашний интернет ждать не нужно", - написал Горелкин в канале на платформе Мах.
Парламентарий отметил, что резкого роста тарифов на домашний интернет никто не допустит.
"Изменения правил лицензирования, над которыми работает Минцифры, - это очень серьезная история, подразумевающая диалог с рынком, оценку регулирующего воздействия и кропотливые расчеты", - добавил он.
БизнесРОССИЯАнтон ГорелкинГосдума
 
 
