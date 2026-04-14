Резкого повышения цен на домашний интернет ждать не нужно, заявили в ГД

Резкого повышения цен на домашний интернет ждать не нужно, заявили в ГД - 14.04.2026, ПРАЙМ

Резкого повышения цен на домашний интернет ждать не нужно, заявили в ГД

Резкого повышения цен на домашний интернет в России ждать не нужно, заявил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным... | 14.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-14T21:59+0300

2026-04-14T21:59+0300

2026-04-14T21:59+0300

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Резкого повышения цен на домашний интернет в России ждать не нужно, заявил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. "Весь день наблюдаю, как по разным каналам разлетается очередная сенсационная новость о том, что домашний интернет скоро подорожает на 30%… Моя же оценка следующая: резкого повышения цен на домашний интернет ждать не нужно", - написал Горелкин в канале на платформе Мах. Парламентарий отметил, что резкого роста тарифов на домашний интернет никто не допустит. "Изменения правил лицензирования, над которыми работает Минцифры, - это очень серьезная история, подразумевающая диалог с рынком, оценку регулирующего воздействия и кропотливые расчеты", - добавил он.

бизнес, россия, антон горелкин, госдума