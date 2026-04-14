https://1prime.ru/20260414/investory-869139407.html

Брокер назвал признаки "разгона" цены акций в Telegram-каналах

2026-04-14T01:48+0300

технологии

финансы

финам

фг "финам"

банк россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869139407.jpg?1776121421

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Инвесторов должны настораживать блогеры и каналы, которые призывают вкладывать в неликвидные акции, так как в таких инструментах легко проводить манипулирование, рассказал РИА Новости заместитель генерального директора по брокерскому бизнесу ФГ "Финам" Дмитрий Леснов. В понедельник силовики сообщили об аресте троих мужчин, связанных с компанией PFL Advisors, которые администрировали Telegram-каналы "РынкиДеньгиВласть | РДВ", "Волк с Мосбиржи" и "Сигналы РЦБ" и с их помощью манипулировали бумагами 19 крупных российских компаний. Они призывали приобретать или продавать эти активы, чтобы затем совершить выгодные для себя операции по искусственно сформировавшейся цене. "Если в информации от "финансовых советников", блогеров в этих Telegram-каналах речь идет про потенциальную выгоду от вложения в неликвидные инструменты, инструменты второго эшелона, то, конечно же, к такой информации нужно относиться с осторожностью и с опаской. Как раз-таки на таких инструментах проводить манипулирование достаточно просто", - пояснил Леснов. По его словам, сейчас на российском рынке акций второй эшелон имеет признаки тонкого рынка, где даже несколько миллионов рублей могут значительно привести к отклонению цены. Леснов отметил, что российскому рынку не хватает регулирования деятельности финансовых блогеров. "Эта история, ... возможно, приведет к тому, что у нас в ближайшее время появится четкое регулирование этого вопроса, для того чтобы в будущем не допускать двояких трактовок, и, конечно же, в первую очередь не допускать заведомо ложного распространения информации среди инвесторов, на которой могут наживаться авторы публичных каналов", - считает он. В феврале Банк России предлагал обсудить создание реестра финансовых инфлюенсеров, введение требований к их квалификации и установление ответственности за качество распространяемой информации. "Такие действия правоохранительных органов можно расценивать как сигнал рынку, чтобы он был более цивилизован и не использовал такие противоправные действия для того, чтобы получать собственную выгоду", - заключил Леснов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

