Иран потребовал от пяти стран компенсаций за участие в операции против него

Тегеран требует от Бахрейна, Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ и Иордании компенсаций за их роль в американо-израильской операции против Ирана, говорится в письме... | 14.04.2026, ПРАЙМ

ООН, 14 апр – ПРАЙМ. Тегеран требует от Бахрейна, Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ и Иордании компенсаций за их роль в американо-израильской операции против Ирана, говорится в письме постпреда Исламской Республики при ООН Амира Саида Иравани (копия есть у РИА Новости). Соответствующее письмо он направил генсеку ООН Антониу Гутеррешу и председателю СБ ООН (в апреле - Бахрейн). "Королевство Бахрейн, Королевство Саудовская Аравия, Государство Катар, Объединённые Арабские Эмираты и Хашимитское Королевство Иордания... должны осуществить полное возмещение ущерба Исламской Республике Иран, включая компенсацию за весь материальный и моральный ущерб, понесённый в результате их международно-противоправных действий", – говорится в документе. Иравани объяснил это тем, что данные государства не только предоставляли свою территорию для осуществления агрессии против Ирана, но и в некоторых случаях были напрямую вовлечены в совершение "незаконных вооружённых нападений, нацеленных против гражданских объектов" ИРИ. "Поведение этих государств в разрешении использования их территорий агрессорами против Исламской Республики Иран квалифицируется как акт агрессии", – также отметил Иравани.

