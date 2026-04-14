Иран потребовал от пяти стран компенсаций за участие в операции против него - 14.04.2026, ПРАЙМ
Иран потребовал от пяти стран компенсаций за участие в операции против него
Иран потребовал от пяти стран компенсаций за участие в операции против него - 14.04.2026, ПРАЙМ
Иран потребовал от пяти стран компенсаций за участие в операции против него
Тегеран требует от Бахрейна, Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ и Иордании компенсаций за их роль в американо-израильской операции против Ирана, говорится в письме... | 14.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-14T04:01+0300
2026-04-14T04:01+0300
мировая экономика
бахрейн
иран
тегеран
антониу гутерреш
оон
ири
ООН, 14 апр – ПРАЙМ. Тегеран требует от Бахрейна, Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ и Иордании компенсаций за их роль в американо-израильской операции против Ирана, говорится в письме постпреда Исламской Республики при ООН Амира Саида Иравани (копия есть у РИА Новости). Соответствующее письмо он направил генсеку ООН Антониу Гутеррешу и председателю СБ ООН (в апреле - Бахрейн). "Королевство Бахрейн, Королевство Саудовская Аравия, Государство Катар, Объединённые Арабские Эмираты и Хашимитское Королевство Иордания... должны осуществить полное возмещение ущерба Исламской Республике Иран, включая компенсацию за весь материальный и моральный ущерб, понесённый в результате их международно-противоправных действий", – говорится в документе. Иравани объяснил это тем, что данные государства не только предоставляли свою территорию для осуществления агрессии против Ирана, но и в некоторых случаях были напрямую вовлечены в совершение "незаконных вооружённых нападений, нацеленных против гражданских объектов" ИРИ. "Поведение этих государств в разрешении использования их территорий агрессорами против Исламской Республики Иран квалифицируется как акт агрессии", – также отметил Иравани.
бахрейн
иран
тегеран
мировая экономика, бахрейн, иран, тегеран, антониу гутерреш, оон, ири
Мировая экономика, БАХРЕЙН, ИРАН, Тегеран, Антониу Гутерреш, ООН, ИРИ
04:01 14.04.2026
 
Иран потребовал от пяти стран компенсаций за участие в операции против него

Постпред ИРИ при ООН Иравани потребовал от Бахрейна, ОАЭ, ОАЭ и Иордании компенсации

ООН, 14 апр – ПРАЙМ. Тегеран требует от Бахрейна, Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ и Иордании компенсаций за их роль в американо-израильской операции против Ирана, говорится в письме постпреда Исламской Республики при ООН Амира Саида Иравани (копия есть у РИА Новости).
Соответствующее письмо он направил генсеку ООН Антониу Гутеррешу и председателю СБ ООН (в апреле - Бахрейн).
"Королевство Бахрейн, Королевство Саудовская Аравия, Государство Катар, Объединённые Арабские Эмираты и Хашимитское Королевство Иордания... должны осуществить полное возмещение ущерба Исламской Республике Иран, включая компенсацию за весь материальный и моральный ущерб, понесённый в результате их международно-противоправных действий", – говорится в документе.
Иравани объяснил это тем, что данные государства не только предоставляли свою территорию для осуществления агрессии против Ирана, но и в некоторых случаях были напрямую вовлечены в совершение "незаконных вооружённых нападений, нацеленных против гражданских объектов" ИРИ.
"Поведение этих государств в разрешении использования их территорий агрессорами против Исламской Республики Иран квалифицируется как акт агрессии", – также отметил Иравани.
 
Мировая экономикаБАХРЕЙНИРАНТегеранАнтониу ГутеррешООНИРИ
 
 
