"Разрушительный удар". Неожиданный шаг Ирана вызвал шок в США - 14.04.2026, ПРАЙМ
"Разрушительный удар". Неожиданный шаг Ирана вызвал шок в США
Иран наглядно показал свои военные возможности в противостоянии с США, заявил бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Deep Dive.
Риттер: Иран продемонстрировал силу в конфликте с США

МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Иран наглядно показал свои военные возможности в противостоянии с США, заявил бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Многие считали, что ракетные и беспилотные возможности Ирана сильно преувеличены, что у Тегерана нет политической воли довести дело до конца. Теперь уже нет. Теперь мы знаем, что у Ирана есть и возможности, и ресурсы для применения этого оружия — и он умеет делать это эффективно. Иран нанес сокрушительный удар по американским военным объектам в регионе. Он наказал государство Израиль и ясно дал понять странам Персидского залива, что вся их инфраструктура находится под угрозой, если они продолжат поддерживать Соединенные Штаты в этом агрессивном конфликте", — заявил он.
По словам аналитика, на данный момент инициатива находится на стороне Тегерана, тогда как Вашингтон так и не приблизился к выполнению своих задач.
В субботу в Исламабаде состоялась встреча делегаций США и Ирана. Как сообщал телеканал Al Hadath, сначала стороны вели непрямые переговоры. Агентство Tasnim сообщило, что обсуждались вопросы освобождения иранских активов и прекращения огня в Ливане.
В состав американской делегации вошли вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер. Иран представляли, в частности, председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф и глава МИД Аббас Аракчи.
В ночь на среду стороны объявили о прекращении огня и договорились о дальнейших контактах. В основу возможного соглашения может лечь иранский план из десяти пунктов.
При этом Тегеран обвинил США в нарушении перемирия из-за ударов Израиля по Ливану. В Вашингтоне это объяснили недопониманием, заявив, что данная республика якобы не входила в договоренности, тогда как в Иране утверждали обратное.
