ВТБ отказался от иска к совладельцу отеля Four Seasons Hotel Moscow

2026-04-14T13:39+0300

МОСКВА, 14 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску банка ВТБ к владеющей частью отеля Four Seasons Hotel Moscow компании "Форси", ранее подконтрольной осужденному экс-бенефициару банка "Югра" Алексею Хотину, в связи с отказом истца от иска, передает корреспондент РИА Новости. "Просим принять отказ от исковых требований в полном объеме", - сказал в суде представитель ВТБ, не уточнив причину отказа. Суд ходатайство удовлетворил. Иск ВТБ к ООО "Форси" поступил в суд в июле 2024 года. В нем было заявлено два требования: "об обращении взыскания на нежилые помещения" и "об удовлетворении из стоимости, вырученной от продажи заложенного имущества, денежных требований, вытекающих из кредитного договора". Согласно данным отчетности ООО "Форси", компания владеет "частью здания… функционирующего как отель класса люкс Four Seasons Hotel Moscow", в аренде у нее находится земельный участок площадью около 0,5 гектара, являющийся частью участка площадью более 1,8 гектара. ООО "Форси" в 2015 году стало поручителем кипрской Vesp Establishment Ltd по кредиту в размере 300 миллионов долларов, полученному ею от ВТБ. Поручительство действует до 2029 года. В качестве обеспечения обязательств поручителя им переданы в залог банку помещения площадью около 37 тысяч квадратных метров. Балансовая стоимость объекта залога на конец 2023 года оценивалась почти в 9,9 миллиарда рублей, говорится в отчетности ООО "Форси". Одновременно с иском к "Форси" ВТБ предъявил иск с аналогичными требованиями к еще одной бывшей структуре Хотина - ООО "Декмос". Она в том же здании владеет 88 люксовыми апартаментами и 180 машино-местами общей площадью более 15,9 тысячи квадратных метров. На заседании во вторник ВТБ заявил отказ от иска и к этой компании, но из-за процессуальных недочетов суд его пока не рассмотрел. В феврале 2025 года Федеральная служба судебных приставов сообщила, что в 2024 году обратила в доход государства тысячи объектов недвижимости, которые принадлежали Хотину и аффилированным с ним лицам. В их число вошли гостиница Four Seasons Hotel Moscow и торговая галерея "Модный сезон", уточняли в ведомстве. Замоскворецкий суд в 2024 году по иску Федеральной налоговой службы взыскал с Хотина в доход государства более 220,4 миллиарда рублей. В 2023 году этот же суд по иску Генпрокуратуры РФ взыскал с Хотина в доход государства около 192,2 миллиарда рублей и обратил взыскание на его нефтяные компании, входившие в группу "Русь-Ойл". Замоскворецкий суд в марте 2024 года приговорил Хотина к девяти годам колонии общего режима за хищение 23,6 миллиарда рублей у банка "Югра" путем выдачи в 2014-2017 годах заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину юрлицам. По данным "БИР-Аналитик", единственным собственником ООО "Форси" сейчас является АО "Управление недвижимостью", единственный акционер которого - Росимущество.

