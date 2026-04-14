ВТБ отказался от иска к совладельцу отеля Four Seasons Hotel Moscow - 14.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260414/isk-869150939.html
ВТБ отказался от иска к совладельцу отеля Four Seasons Hotel Moscow
ВТБ отказался от иска к совладельцу отеля Four Seasons Hotel Moscow - 14.04.2026, ПРАЙМ
ВТБ отказался от иска к совладельцу отеля Four Seasons Hotel Moscow
Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску банка ВТБ к владеющей частью отеля Four Seasons Hotel Moscow компании "Форси", ранее подконтрольной... | 14.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-14T13:39+0300
2026-04-14T13:39+0300
бизнес
россия
банки
рф
алексей хотин
втб
фнс россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859939758_0:92:512:380_1920x0_80_0_0_82a94d78c846f88eae77f8e261d1735d.jpg
МОСКВА, 14 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску банка ВТБ к владеющей частью отеля Four Seasons Hotel Moscow компании "Форси", ранее подконтрольной осужденному экс-бенефициару банка "Югра" Алексею Хотину, в связи с отказом истца от иска, передает корреспондент РИА Новости. "Просим принять отказ от исковых требований в полном объеме", - сказал в суде представитель ВТБ, не уточнив причину отказа. Суд ходатайство удовлетворил. Иск ВТБ к ООО "Форси" поступил в суд в июле 2024 года. В нем было заявлено два требования: "об обращении взыскания на нежилые помещения" и "об удовлетворении из стоимости, вырученной от продажи заложенного имущества, денежных требований, вытекающих из кредитного договора". Согласно данным отчетности ООО "Форси", компания владеет "частью здания… функционирующего как отель класса люкс Four Seasons Hotel Moscow", в аренде у нее находится земельный участок площадью около 0,5 гектара, являющийся частью участка площадью более 1,8 гектара. ООО "Форси" в 2015 году стало поручителем кипрской Vesp Establishment Ltd по кредиту в размере 300 миллионов долларов, полученному ею от ВТБ. Поручительство действует до 2029 года. В качестве обеспечения обязательств поручителя им переданы в залог банку помещения площадью около 37 тысяч квадратных метров. Балансовая стоимость объекта залога на конец 2023 года оценивалась почти в 9,9 миллиарда рублей, говорится в отчетности ООО "Форси". Одновременно с иском к "Форси" ВТБ предъявил иск с аналогичными требованиями к еще одной бывшей структуре Хотина - ООО "Декмос". Она в том же здании владеет 88 люксовыми апартаментами и 180 машино-местами общей площадью более 15,9 тысячи квадратных метров. На заседании во вторник ВТБ заявил отказ от иска и к этой компании, но из-за процессуальных недочетов суд его пока не рассмотрел. В феврале 2025 года Федеральная служба судебных приставов сообщила, что в 2024 году обратила в доход государства тысячи объектов недвижимости, которые принадлежали Хотину и аффилированным с ним лицам. В их число вошли гостиница Four Seasons Hotel Moscow и торговая галерея "Модный сезон", уточняли в ведомстве. Замоскворецкий суд в 2024 году по иску Федеральной налоговой службы взыскал с Хотина в доход государства более 220,4 миллиарда рублей. В 2023 году этот же суд по иску Генпрокуратуры РФ взыскал с Хотина в доход государства около 192,2 миллиарда рублей и обратил взыскание на его нефтяные компании, входившие в группу "Русь-Ойл". Замоскворецкий суд в марте 2024 года приговорил Хотина к девяти годам колонии общего режима за хищение 23,6 миллиарда рублей у банка "Югра" путем выдачи в 2014-2017 годах заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину юрлицам. По данным "БИР-Аналитик", единственным собственником ООО "Форси" сейчас является АО "Управление недвижимостью", единственный акционер которого - Росимущество.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859939758_5:0:512:380_1920x0_80_0_0_e0f268011d5e0d6e0159ebcc36b0832b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, банки, рф, алексей хотин, втб, фнс россии
Бизнес, РОССИЯ, Банки, РФ, Алексей Хотин, ВТБ, ФНС России
13:39 14.04.2026
 
ВТБ отказался от иска к совладельцу отеля Four Seasons Hotel Moscow

ВТБ отказался от иска к владеющей частью отеля Four Seasons Hotel Moscow компании "Форси"

© РИА Новости . Руслан КривобокСуд
Суд - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2026
Суд. Архивное фото
© РИА Новости . Руслан Кривобок
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 14 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску банка ВТБ к владеющей частью отеля Four Seasons Hotel Moscow компании "Форси", ранее подконтрольной осужденному экс-бенефициару банка "Югра" Алексею Хотину, в связи с отказом истца от иска, передает корреспондент РИА Новости.
"Просим принять отказ от исковых требований в полном объеме", - сказал в суде представитель ВТБ, не уточнив причину отказа. Суд ходатайство удовлетворил.
Иск ВТБ к ООО "Форси" поступил в суд в июле 2024 года. В нем было заявлено два требования: "об обращении взыскания на нежилые помещения" и "об удовлетворении из стоимости, вырученной от продажи заложенного имущества, денежных требований, вытекающих из кредитного договора".
Согласно данным отчетности ООО "Форси", компания владеет "частью здания… функционирующего как отель класса люкс Four Seasons Hotel Moscow", в аренде у нее находится земельный участок площадью около 0,5 гектара, являющийся частью участка площадью более 1,8 гектара.
ООО "Форси" в 2015 году стало поручителем кипрской Vesp Establishment Ltd по кредиту в размере 300 миллионов долларов, полученному ею от ВТБ. Поручительство действует до 2029 года. В качестве обеспечения обязательств поручителя им переданы в залог банку помещения площадью около 37 тысяч квадратных метров. Балансовая стоимость объекта залога на конец 2023 года оценивалась почти в 9,9 миллиарда рублей, говорится в отчетности ООО "Форси".
Одновременно с иском к "Форси" ВТБ предъявил иск с аналогичными требованиями к еще одной бывшей структуре Хотина - ООО "Декмос". Она в том же здании владеет 88 люксовыми апартаментами и 180 машино-местами общей площадью более 15,9 тысячи квадратных метров. На заседании во вторник ВТБ заявил отказ от иска и к этой компании, но из-за процессуальных недочетов суд его пока не рассмотрел.
В феврале 2025 года Федеральная служба судебных приставов сообщила, что в 2024 году обратила в доход государства тысячи объектов недвижимости, которые принадлежали Хотину и аффилированным с ним лицам. В их число вошли гостиница Four Seasons Hotel Moscow и торговая галерея "Модный сезон", уточняли в ведомстве.
Замоскворецкий суд в 2024 году по иску Федеральной налоговой службы взыскал с Хотина в доход государства более 220,4 миллиарда рублей. В 2023 году этот же суд по иску Генпрокуратуры РФ взыскал с Хотина в доход государства около 192,2 миллиарда рублей и обратил взыскание на его нефтяные компании, входившие в группу "Русь-Ойл".
Замоскворецкий суд в марте 2024 года приговорил Хотина к девяти годам колонии общего режима за хищение 23,6 миллиарда рублей у банка "Югра" путем выдачи в 2014-2017 годах заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину юрлицам.
По данным "БИР-Аналитик", единственным собственником ООО "Форси" сейчас является АО "Управление недвижимостью", единственный акционер которого - Росимущество.
 
БизнесРОССИЯБанкиРФАлексей ХотинВТБФНС России
 
 
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала