Япония намерена усилить развитие технологий двойного назначения
Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми заявил о намерении усилить развитие технологий двойного назначения, которые могут применяться как в гражданской, так и... | 14.04.2026, ПРАЙМ
ТОКИО, 14 апр - ПРАЙМ. Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми заявил о намерении усилить развитие технологий двойного назначения, которые могут применяться как в гражданской, так и в военной сферах.
В ходе обсуждения в верхней палате парламента министру задали вопрос о подходах министерства к развитию технологий двойного назначения на фоне включения этой задачи в новый базовый план научно-технологических инноваций.
"Передовые научно-технические разработки развиваются с ускорением, и различие между гражданскими и оборонными технологиями становится крайне затруднительным", - отметил глава минобороны.
По словам министра, новшества в гражданской и оборонной сферах "развиваются неразрывно".
"Технологии, разработанные исходя из оборонных потребностей, могут применяться в гражданской сфере как конкурентоспособные продукты и услуги. В то же время передовые технологии, созданные в гражданской сфере, могут применяться в обороне, что будет способствовать ускорению их внедрения и расширению рынка", - добавил глава министерства.
