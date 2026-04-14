Япония намерена усилить развитие технологий двойного назначения - 14.04.2026, ПРАЙМ
Япония намерена усилить развитие технологий двойного назначения
Япония намерена усилить развитие технологий двойного назначения - 14.04.2026, ПРАЙМ
Япония намерена усилить развитие технологий двойного назначения
Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми заявил о намерении усилить развитие технологий двойного назначения, которые могут применяться как в гражданской, так и... | 14.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-14T05:10+0300
2026-04-14T05:10+0300
технологии
экономика
япония
ТОКИО, 14 апр - ПРАЙМ. Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми заявил о намерении усилить развитие технологий двойного назначения, которые могут применяться как в гражданской, так и в военной сферах. В ходе обсуждения в верхней палате парламента министру задали вопрос о подходах министерства к развитию технологий двойного назначения на фоне включения этой задачи в новый базовый план научно-технологических инноваций. "Передовые научно-технические разработки развиваются с ускорением, и различие между гражданскими и оборонными технологиями становится крайне затруднительным", - отметил глава минобороны. По словам министра, новшества в гражданской и оборонной сферах "развиваются неразрывно". "Технологии, разработанные исходя из оборонных потребностей, могут применяться в гражданской сфере как конкурентоспособные продукты и услуги. В то же время передовые технологии, созданные в гражданской сфере, могут применяться в обороне, что будет способствовать ускорению их внедрения и расширению рынка", - добавил глава министерства.
япония
ПРАЙМ
технологии, япония
Технологии, Экономика, ЯПОНИЯ
05:10 14.04.2026
 
Япония намерена усилить развитие технологий двойного назначения

Министр обороны Японии Коидзуми намерен усилить развитие технологий двойного назначения

ТОКИО, 14 апр - ПРАЙМ. Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми заявил о намерении усилить развитие технологий двойного назначения, которые могут применяться как в гражданской, так и в военной сферах.
В ходе обсуждения в верхней палате парламента министру задали вопрос о подходах министерства к развитию технологий двойного назначения на фоне включения этой задачи в новый базовый план научно-технологических инноваций.
"Передовые научно-технические разработки развиваются с ускорением, и различие между гражданскими и оборонными технологиями становится крайне затруднительным", - отметил глава минобороны.
По словам министра, новшества в гражданской и оборонной сферах "развиваются неразрывно".
"Технологии, разработанные исходя из оборонных потребностей, могут применяться в гражданской сфере как конкурентоспособные продукты и услуги. В то же время передовые технологии, созданные в гражданской сфере, могут применяться в обороне, что будет способствовать ускорению их внедрения и расширению рынка", - добавил глава министерства.
 
ЭкономикаТехнологииЯПОНИЯ
 
 
