Япония намерена стать мировым лидером по использованию беспилотников - 14.04.2026, ПРАЙМ
Япония намерена стать мировым лидером по использованию беспилотников
Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми заявил о намерении вывести силы самообороны государства в число мировых лидеров по использованию беспилотных систем. | 14.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-14T05:19+0300
ТОКИО, 14 апр - ПРАЙМ. Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми заявил о намерении вывести силы самообороны государства в число мировых лидеров по использованию беспилотных систем. Глава минобороны в понедельник объявил о создании новых подразделений для развития и использования беспилотников в сухопутных силах самообороны Японии. Он уточнил, что созданы два подразделения численностью по шесть-семь человек каждое, которые будут заниматься эксплуатацией беспилотных летательных аппаратов, их разработкой, закупкой и техническим обслуживанием. "Силы самообороны должны стать организацией, которая больше всех в мире использует беспилотные средства. Для этого необходимо приоритетно продвигать всестороннюю беспилотизацию, автоматизацию и стандартизацию, особенно на передовой", - подчеркнул министр в ходе прений в верхней палате парламента. По словам главы министерства, беспилотные технологии позволяют снизить риски для личного состава и расширяют возможности действий в зонах повышенной угрозы. "В настоящее время мы намерены повысить эффективность охраны и защиты военных объектов, таких как базы и важные объекты, за счет комбинированного использования беспилотных летательных аппаратов и наземных беспилотных средств", - отметил министр. Глава МО добавил, что развитие беспилотных и роботизированных технологий может способствовать их более широкому внедрению в гражданской сфере и укреплению промышленной конкурентоспособности страны.
Коидзуми заявил о намерении вывести силы самообороны Японии в лидеры по использованию БПЛА

