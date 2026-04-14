https://1prime.ru/20260414/jurist-869140107.html

Юрист рассказал, как россияне отдохнут на майских праздниках

Юрист рассказал, как россияне отдохнут на майских праздниках - 14.04.2026, ПРАЙМ

Юрист рассказал, как россияне отдохнут на майских праздниках

Предстоящие майские праздники станут для россиян самыми короткими за последние восемь лет: отдохнуть предстоит два раза по три дня, напомнил читателям РИА... | 14.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-14T02:48+0300

2026-04-14T02:48+0300

2026-04-14T02:48+0300

общество

superjob

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869140107.jpg?1776124118

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Предстоящие майские праздники станут для россиян самыми короткими за последние восемь лет: отдохнуть предстоит два раза по три дня, напомнил читателям РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин. "В этом году майские праздники окажутся менее продолжительными, чем за последние восемь лет, потому что на май дополнительно не переносились никакие выходные с новогодних каникул, как это часто бывает. Поэтому в этом году россияне будут отдыхать на майские праздники два раза по три дня", - отметил эксперт. Так, в мае 2026 года для работающих на условиях пятидневной рабочей недели запланировано 19 рабочих и 12 нерабочих (выходных и праздничных) дней. Нерабочими праздничными днями будут 1 и 9 мая. 1 мая в этом году выпадает на пятницу, а значит, первая часть майских праздников продлится с 1 мая по 3 мая - три дня, с пятницы по воскресенье. Также эксперт отметил, что 9 мая в этом году выпадает на субботу. По закону, если нерабочий праздничный день выпадает на выходной, он переносится на ближайший рабочий день. Следовательно, выходной с субботы будет перенесен на понедельник. Таким образом, вторая часть майских праздников продлится с 9 по 11 мая - три дня, с субботы по понедельник.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , superjob