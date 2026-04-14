Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Юрист рассказал, как россияне отдохнут на майских праздниках - 14.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260414/jurist-869140107.html
Юрист рассказал, как россияне отдохнут на майских праздниках
общество
superjob
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869140107.jpg?1776124118
02:48 14.04.2026
 
Юрист рассказал, как россияне отдохнут на майских праздниках

Юрист Южалин: майские праздники станут для россиян самыми короткими за восемь лет

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Предстоящие майские праздники станут для россиян самыми короткими за последние восемь лет: отдохнуть предстоит два раза по три дня, напомнил читателям РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.
"В этом году майские праздники окажутся менее продолжительными, чем за последние восемь лет, потому что на май дополнительно не переносились никакие выходные с новогодних каникул, как это часто бывает. Поэтому в этом году россияне будут отдыхать на майские праздники два раза по три дня", - отметил эксперт.
Так, в мае 2026 года для работающих на условиях пятидневной рабочей недели запланировано 19 рабочих и 12 нерабочих (выходных и праздничных) дней.
Нерабочими праздничными днями будут 1 и 9 мая. 1 мая в этом году выпадает на пятницу, а значит, первая часть майских праздников продлится с 1 мая по 3 мая - три дня, с пятницы по воскресенье.
Также эксперт отметил, что 9 мая в этом году выпадает на субботу. По закону, если нерабочий праздничный день выпадает на выходной, он переносится на ближайший рабочий день. Следовательно, выходной с субботы будет перенесен на понедельник. Таким образом, вторая часть майских праздников продлится с 9 по 11 мая - три дня, с субботы по понедельник.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала