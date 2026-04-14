https://1prime.ru/20260414/kallas-869156081.html

Каллас признала, что ЕС не понимает действий США в Ормузском проливе

Каллас признала, что ЕС не понимает действий США в Ормузском проливе - 14.04.2026, ПРАЙМ

Каллас признала, что ЕС не понимает действий США в Ормузском проливе

Глава евродипломатии Кая Каллас признала в интервью BBC, что Евросоюз не понимает действий США в Ормузском проливе. | 14.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-14T16:46+0300

2026-04-14T16:46+0300

2026-04-14T16:46+0300

сша

ормузский пролив

кая каллас

ес

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863494548_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_95e3e71aa06436910e43163f96ca9d81.jpg

БРЮССЕЛЬ, 14 апр - ПРАЙМ. Глава евродипломатии Кая Каллас признала в интервью BBC, что Евросоюз не понимает действий США в Ормузском проливе. "Не совсем ясно, какие действия предпринимают США (в Ормузском проливе - ред.)", - сказала она. Она подчеркнула, что ЕС не поддерживает никакие сборы или ограничения на маршруте, который в прошлом был открыт для всех. Центральное командование ВС США (CENTCOM) вечером в понедельник приступило к блокаде Ормузского пролива, исполняя поручение президента США Дональда Трампа после провала переговоров Вашингтона и Тегерана.

https://1prime.ru/20260414/mvf-869154715.html

сша

ормузский пролив

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, ормузский пролив, кая каллас, ес, в мире