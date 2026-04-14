ФАС напомнила о недопустимости необоснованного повышения цен на хлеб

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России напомнила участникам хлебного рынка о недопустимости необоснованного повышения цен на продукцию, сообщили в... | 14.04.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России напомнила участникам хлебного рынка о недопустимости необоснованного повышения цен на продукцию, сообщили в ведомстве. В ФАС состоялось рабочее совещание с производителями хлебной продукции и отраслевыми союзами. Ключевым вопросом стало обсуждение ценовой ситуации на хлеб. "Служба напомнила участникам рынка о недопустимости необоснованного повышения цен. ФАС России рекомендовала оперативно информировать ведомство о возможных рисках увеличения затрат на производство продукции для своевременной выработки необходимых мер", - говорится в сообщении. Отмечается, что служба продолжает постоянный мониторинг цен на социально значимые товары, в том числе на хлебобулочную продукцию.

