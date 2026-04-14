https://1prime.ru/20260414/khleb-869150786.html
ФАС напомнила о недопустимости необоснованного повышения цен на хлеб
2026-04-14T13:27+0300
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/19/861228408_0:70:2000:1195_1920x0_80_0_0_cf5d60ea10a16846c0b46fa2a6075f23.jpg
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России напомнила участникам хлебного рынка о недопустимости необоснованного повышения цен на продукцию, сообщили в ведомстве. В ФАС состоялось рабочее совещание с производителями хлебной продукции и отраслевыми союзами. Ключевым вопросом стало обсуждение ценовой ситуации на хлеб. "Служба напомнила участникам рынка о недопустимости необоснованного повышения цен. ФАС России рекомендовала оперативно информировать ведомство о возможных рисках увеличения затрат на производство продукции для своевременной выработки необходимых мер", - говорится в сообщении. Отмечается, что служба продолжает постоянный мониторинг цен на социально значимые товары, в том числе на хлебобулочную продукцию.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/19/861228408_156:0:1844:1266_1920x0_80_0_0_379346899f4b722873a19e305c870a35.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
.
