ФАС напомнила о недопустимости необоснованного повышения цен на хлеб - 14.04.2026, ПРАЙМ
ФАС напомнила о недопустимости необоснованного повышения цен на хлеб
ФАС напомнила о недопустимости необоснованного повышения цен на хлеб - 14.04.2026, ПРАЙМ
ФАС напомнила о недопустимости необоснованного повышения цен на хлеб
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России напомнила участникам хлебного рынка о недопустимости необоснованного повышения цен на продукцию, сообщили в... | 14.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-14T13:27+0300
2026-04-14T13:27+0300
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России напомнила участникам хлебного рынка о недопустимости необоснованного повышения цен на продукцию, сообщили в ведомстве. В ФАС состоялось рабочее совещание с производителями хлебной продукции и отраслевыми союзами. Ключевым вопросом стало обсуждение ценовой ситуации на хлеб. "Служба напомнила участникам рынка о недопустимости необоснованного повышения цен. ФАС России рекомендовала оперативно информировать ведомство о возможных рисках увеличения затрат на производство продукции для своевременной выработки необходимых мер", - говорится в сообщении. Отмечается, что служба продолжает постоянный мониторинг цен на социально значимые товары, в том числе на хлебобулочную продукцию.
бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
13:27 14.04.2026
 
ФАС напомнила о недопустимости необоснованного повышения цен на хлеб

В ФАС напомнили участникам хлебного рынка о недопустимости необоснованного повышения цен

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России напомнила участникам хлебного рынка о недопустимости необоснованного повышения цен на продукцию, сообщили в ведомстве.
В ФАС состоялось рабочее совещание с производителями хлебной продукции и отраслевыми союзами. Ключевым вопросом стало обсуждение ценовой ситуации на хлеб.
"Служба напомнила участникам рынка о недопустимости необоснованного повышения цен. ФАС России рекомендовала оперативно информировать ведомство о возможных рисках увеличения затрат на производство продукции для своевременной выработки необходимых мер", - говорится в сообщении.
Отмечается, что служба продолжает постоянный мониторинг цен на социально значимые товары, в том числе на хлебобулочную продукцию.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
