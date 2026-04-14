Глава ЦБ Уругвая назвал конфликт на Ближнем Востоке стресс-тестом
Толоса: конфликт на Ближнем Востоке стал стресс-тестом для развивающихся стран
ВАШИНГТОН, 14 апр - ПРАЙМ. Конфликт на Ближнем Востоке стал стресс-тестом для развивающихся экономик, заявил РИА Новости глава центрального банка Уругвая Гильермо Толоса.
"Это является стресс-тестом для экономик с формирующимися рынками. Именно в таких стресс-тестах либо выявляются уязвимости, либо, наоборот, проявляется прочность макроэкономических основ", - сказал Толоса на полях мероприятия МВФ в Вашингтоне.
Он добавил, что текущий кризис затронет Уругвай в меньшей степени, чем другие страны с развивающейся экономикой.
"Поскольку Уругвай много инвестировал в создание сильного фундамента макроэкономической политики, передача внешних шоков там, как правило, оказывается более приглушённой или умеренной, чем в среднем по странам с формирующимися рынками", - сказал Толоса.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.