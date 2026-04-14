Ярмарка трудоустройства пройдет на 1,8 тысячи площадок, сообщил Котяков
2026-04-14T09:47+0300
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет на 1,8 тысячи площадках в 2026 году в России, более 13,5 тысячи ведущих компаний представят порядка 300 тысяч вакансий, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "В этом году мероприятие пройдет на 1800 площадках, где более 13,5 тысячи ведущих компаний представят порядка 300 тысяч вакансий", - сказал Котяков, слова которого приводит аппарат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. Он уточнил, что помимо встреч с работодателями участников ярмарки ждут мастер-классы, тренинги, онлайн-марафоны, профориентация и экскурсии на реальные производства. Министр рекомендовал прийти на ярмарку не только тем, кто ищет работу, но и школьникам, студентам и их родителям. Всероссийская ярмарка трудоустройства проводится с 2023 года по поручению президента РФ Владимира Путина. Федеральный этап ярмарки состоится в преддверии Дня молодежи - 26 июня.
Котяков: в 2026 году всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет на 1,8 тыс площадках