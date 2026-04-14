Курс доллара к юаню достиг нового минимума с марта 2023 года

Курс доллара к юаню уменьшается во вторник, показатель опустился ниже 6,82 юаня впервые с марта 2023 года, свидетельствуют данные торгов. | 14.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-14T10:07+0300

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Курс доллара к юаню уменьшается во вторник, показатель опустился ниже 6,82 юаня впервые с марта 2023 года, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.39 мск курс доллара к юаню опускается до 6,8183 юаня с уровня предыдущего закрытия в 6,8303 юаня за доллар. Показатель находится ниже отметки в 6,82 юаня впервые с 23 марта 2023 года.

