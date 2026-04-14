Курс юаня к рублю снижается во вторник - 14.04.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260414/kurs-869148909.html
Курс юаня к рублю снижается во вторник
Курс юаня к рублю снижается во вторник - 14.04.2026, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю снижается во вторник
Курс юаня к рублю снижается во вторник, готовясь к штурму сильной поддержки на отметке в 11 рублей, следует из данных Московской биржи. | 14.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю снижается во вторник, готовясь к штурму сильной поддержки на отметке в 11 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.24 мск снижался на 8 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,09 рубля. "На валютном рынке, как мы и ожидали, пара юань-рубль без особых усилий прошла поддержку 11,25 рубля. Следующая, более сильная преграда расположена в 25 копейках ниже", - комментирует Андрей Зацепин из "Алор брокер". "Провал переговоров в Исламабаде, в который рынок верит больше позитива, 16 апреля способен немедленно пересмотреть геополитическую премию, горячий PPI (индекс цен производителей в США - ред.) сегодня может ненадолго оживить DXY (индекс доллара - ред.), а иранские предупреждения о военном вмешательстве добавляют неопределенности. Инфраструктурный риск второго полугодия остается в фокусе: при возобновлении операций Минфина 1 июля накопленный объем отложенных покупок валюты развернет регуляторную опору в обратную сторону", - рассказал Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". ЦБ в этой конфигурации располагает пространством для маневра, считает эксперт. В рамках сессии вторника пара юань-рубль закрепится в нижней половине диапазона 11-11,5 рубля, при этом китайская валюта может предпринять попытки перехода к восстановлению за счет фиксации прибыли по коротким позициям, однако основной тенденцией останется смещение китайской валюты к нижней границе данного коридора, прогнозирует Богдан Зварич из ПСБ. Зацепин не исключает, что перед штурмом отметки в 11 рублей на рынке будет не очень длительная консолидация, полезная для снятия технической перепроданности пары, но в обозримой перспективе он ожидает пару ниже нее.
исламабад
сша
рынок, торги, исламабад, сша, богдан зварич, минфин, ук альфа-капитал, псб, юань, рубль
Рынок, Торги, Исламабад, США, Богдан Зварич, Минфин, УК Альфа-Капитал, ПСБ, юань, рубль
11:57 14.04.2026
 
Курс юаня к рублю снижается во вторник

Курс юаня к рублю снижается, готовясь к штурму поддержки на отметке в 11 руб

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю снижается во вторник, готовясь к штурму сильной поддержки на отметке в 11 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.24 мск снижался на 8 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,09 рубля.
"На валютном рынке, как мы и ожидали, пара юань-рубль без особых усилий прошла поддержку 11,25 рубля. Следующая, более сильная преграда расположена в 25 копейках ниже", - комментирует Андрей Зацепин из "Алор брокер".
"Провал переговоров в Исламабаде, в который рынок верит больше позитива, 16 апреля способен немедленно пересмотреть геополитическую премию, горячий PPI (индекс цен производителей в США - ред.) сегодня может ненадолго оживить DXY (индекс доллара - ред.), а иранские предупреждения о военном вмешательстве добавляют неопределенности. Инфраструктурный риск второго полугодия остается в фокусе: при возобновлении операций Минфина 1 июля накопленный объем отложенных покупок валюты развернет регуляторную опору в обратную сторону", - рассказал Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".
ЦБ в этой конфигурации располагает пространством для маневра, считает эксперт.
В рамках сессии вторника пара юань-рубль закрепится в нижней половине диапазона 11-11,5 рубля, при этом китайская валюта может предпринять попытки перехода к восстановлению за счет фиксации прибыли по коротким позициям, однако основной тенденцией останется смещение китайской валюты к нижней границе данного коридора, прогнозирует Богдан Зварич из ПСБ.
Зацепин не исключает, что перед штурмом отметки в 11 рублей на рынке будет не очень длительная консолидация, полезная для снятия технической перепроданности пары, но в обозримой перспективе он ожидает пару ниже нее.
 
РынокТоргиИсламабадСШАБогдан ЗваричМинфинУК Альфа-КапиталПСБюаньрубль
 
 
