Глава ЕЦБ заявила, что не собирается досрочно уходить с поста - 14.04.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260414/lagard-869160816.html
Глава ЕЦБ заявила, что не собирается досрочно уходить с поста
Глава ЕЦБ заявила, что не собирается досрочно уходить с поста - 14.04.2026, ПРАЙМ
Глава ЕЦБ заявила, что не собирается досрочно уходить с поста
Глава Европейского центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что не намерена досрочно уходить со своей должности на фоне существующих рисков для экономики. | 14.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-14T18:48+0300
2026-04-14T18:48+0300
кристин лагард
ецб
евросоюз
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Глава Европейского центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что не намерена досрочно уходить со своей должности на фоне существующих рисков для экономики. "Когда на горизонте появляются тучи, капитан не покидает корабль - и этот капитан не собирается покидать корабль, потому что я вижу тучи. Вы видите серьезные потрясения, сокращение поставок энергоресурсов, когда видите угрозы (экономическому - ред.) росту, риски ускорения инфляции - это все серьезные вопросы, на которые мы должны обратить внимание", - сказала Лагард в интервью агентству Блумберг. Срок полномочий главы ЕЦБ заканчивается в октябре 2027 года. В феврале газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что Лагард может уйти с поста до истечения этого срока. По информации FT, глава ЕЦБ, возглавившая его в ноябре 2019 года, хочет покинуть свой пост до выборов президента Франции в апреле следующего года, в которых действующий президент страны Эммануэль Макрон, два раза занимавший этот пост, участвовать не сможет. Позднее в феврале Лагард заявила в интервью газете Wall Street Journal о том, что намерена остаться на посту до конца своего срока.
https://1prime.ru/20260414/mvf-869155795.html
кристин лагард, ецб, евросоюз
Кристин Лагард, ЕЦБ, Евросоюз
18:48 14.04.2026
 
Глава ЕЦБ заявила, что не собирается досрочно уходить с поста

Глава ЕЦБ Лагард заявила не собирается досрочно уходить в отставку

© CC BY 4.0 / European Union 2023– Source: EPПредседатель Европейского центрального банка Кристин Лагард
Председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2026
Председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард. Архивное фото
© CC BY 4.0 / European Union 2023– Source: EP
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Глава Европейского центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что не намерена досрочно уходить со своей должности на фоне существующих рисков для экономики.
"Когда на горизонте появляются тучи, капитан не покидает корабль - и этот капитан не собирается покидать корабль, потому что я вижу тучи. Вы видите серьезные потрясения, сокращение поставок энергоресурсов, когда видите угрозы (экономическому - ред.) росту, риски ускорения инфляции - это все серьезные вопросы, на которые мы должны обратить внимание", - сказала Лагард в интервью агентству Блумберг.
Срок полномочий главы ЕЦБ заканчивается в октябре 2027 года. В феврале газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что Лагард может уйти с поста до истечения этого срока. По информации FT, глава ЕЦБ, возглавившая его в ноябре 2019 года, хочет покинуть свой пост до выборов президента Франции в апреле следующего года, в которых действующий президент страны Эммануэль Макрон, два раза занимавший этот пост, участвовать не сможет.
Позднее в феврале Лагард заявила в интервью газете Wall Street Journal о том, что намерена остаться на посту до конца своего срока.
Международный валютный фонд - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2026
МВФ повысил прогноз по росту российской экономики
16:41
 
Кристин ЛагардЕЦБЕвросоюз
 
 
