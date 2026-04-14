Глава ЕЦБ заявила, что не собирается досрочно уходить с поста

Глава ЕЦБ заявила, что не собирается досрочно уходить с поста - 14.04.2026, ПРАЙМ

Глава ЕЦБ заявила, что не собирается досрочно уходить с поста

Глава Европейского центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что не намерена досрочно уходить со своей должности на фоне существующих рисков для экономики. | 14.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-14T18:48+0300

2026-04-14T18:48+0300

2026-04-14T18:48+0300

кристин лагард

ецб

евросоюз

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Глава Европейского центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что не намерена досрочно уходить со своей должности на фоне существующих рисков для экономики. "Когда на горизонте появляются тучи, капитан не покидает корабль - и этот капитан не собирается покидать корабль, потому что я вижу тучи. Вы видите серьезные потрясения, сокращение поставок энергоресурсов, когда видите угрозы (экономическому - ред.) росту, риски ускорения инфляции - это все серьезные вопросы, на которые мы должны обратить внимание", - сказала Лагард в интервью агентству Блумберг. Срок полномочий главы ЕЦБ заканчивается в октябре 2027 года. В феврале газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что Лагард может уйти с поста до истечения этого срока. По информации FT, глава ЕЦБ, возглавившая его в ноябре 2019 года, хочет покинуть свой пост до выборов президента Франции в апреле следующего года, в которых действующий президент страны Эммануэль Макрон, два раза занимавший этот пост, участвовать не сможет. Позднее в феврале Лагард заявила в интервью газете Wall Street Journal о том, что намерена остаться на посту до конца своего срока.

кристин лагард, ецб, евросоюз