Абсолютная потеря ЗАЭС внешнего энергоснабжения стала 14-й, заявил Лихачев

Лихачев: абсолютная потеря Запорожской АЭС внешнего энергоснабжения стала 14-й
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
КАИР, 14 апр - ПРАЙМ. Абсолютная потеря Запорожской АЭС внешнего энергоснабжения стала четырнадцатой, инспектора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) отфиксировали ее, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС на несколько часов полностью отключилось 14 апреля из-за срабатывания автоматики на резервной линии электропередачи "Ферросплавная-1". Основная линия "Днепровская" остается отключенной с 24 марта. Лихачев сообщил, что энергоснабжение было потеряно после обстрелов, которые возобновились после завершения пасхального перемирия.
"Это уже 14-я абсолютная потеря станцией энергоснабжения, один из таких периодов продолжался больше месяца, что является мировым рекордом. Но в очередной раз коллектив Запорожской АЭС продемонстрировал и высокий профессионализм, и очень высокую техническую готовность. Это все было отфиксировано, в том числе и инспекторами МАГАТЭ, которые дорабатывают последние часы на станции, поскольку из Москвы выехала смена", - сказал Лихачев журналистам
"Такой многонациональный коллектив инспекторов МАГАТЭ заедет буквально на следующий день, сейчас они движутся в поезде от Москвы. соответственно, в сторону Запорожья. Ну и уже не первая далеко миссия, которая проводится по территории Российской Федерации. Хотелось бы, чтобы с одной стороны такая уверенная работа миссии продолжалась, потому что это такое окно информации, это дополнительное наше желание показать реальное положение дел международному сообществу, ну а с другой стороны, конечно, мы думаем о самом главном, думаем о том, когда станция начнет генерировать электроэнергию, станет участником энергосистемы. Мы уже говорили о возможности использовать запорожскую электроэнергию в международном интересе, в рамках международных проектов. Такой подход одобрен президентом Российской Федерации", - напомнил Лихачев.