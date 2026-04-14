АЭС "Эль-Дабаа" должна начать работу в 2028 году, сообщил Лихачев
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев
КАИР, 14 апр - ПРАЙМ. Строящаяся с участием России первая в Египте АЭС "Эль-Дабаа" должна по плану начать работу в 2028 году, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"В 2027 году на площадку прибудет топливо, начнутся тестовые, а потом пусковые процедуры - с тем, чтобы в 2028 году первая атомная электроэнергия была в сети египетского потребителя. Потом пойдут второй, третий, четвёртый блоки - так, чтобы в 2030 мы, как и обещали, закончили этот проект", - сказал Лихачев журналистам.
АЭС "Эль-Дабаа" расположена в провинции Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям к эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 гигаватта. Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" - генеральный проектировщик и генеральный подрядчик сооружения АЭС "Эль-Дабаа". Для "Росатома" это первая стройка АЭС в Африке.