Лихачев рассказал о последней группе эвакуированных с АЭС "Бушер" россиян
Последняя группа эвакуируемых с АЭС "Бушер" российских специалистов из 108 человек предстоящей ночью должна прибыть в Армению, заявил журналистам генеральный...
2026-04-14T16:58+0300
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Последняя группа эвакуируемых с АЭС "Бушер" российских специалистов из 108 человек предстоящей ночью должна прибыть в Армению, заявил журналистам генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Последняя волна эвакуации с иранской атомной электростанции российских специалистов в количестве 108 человек выехала сегодня в 5.30 утра из Исфахана в сторону ирано-армянской границы. Надеюсь, к ночи они ее пересекут и из Армении прилетят в Москву", - сказал он.
https://1prime.ru/20260414/kallas-869156081.html
россия, армения, алексей лихачев, аэс "бушер", росатом
Лихачев: последняя группа россиян с АЭС "Бушер" ночью прибудет в Армению