https://1prime.ru/20260414/likhachev-869156503.html

Лихачев рассказал о последней группе эвакуированных с АЭС "Бушер" россиян

Последняя группа эвакуируемых с АЭС "Бушер" российских специалистов из 108 человек предстоящей ночью должна прибыть в Армению

2026-04-14T16:58+0300

россия

армения

алексей лихачев

аэс "бушер"

росатом

https://cdnn.1prime.ru/img/84268/56/842685661_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_db2141fcba93c3543660f0cb97b674f7.jpg

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Последняя группа эвакуируемых с АЭС "Бушер" российских специалистов из 108 человек предстоящей ночью должна прибыть в Армению, заявил журналистам генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Последняя волна эвакуации с иранской атомной электростанции российских специалистов в количестве 108 человек выехала сегодня в 5.30 утра из Исфахана в сторону ирано-армянской границы. Надеюсь, к ночи они ее пересекут и из Армении прилетят в Москву", - сказал он.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

