Лут рассказала о состоянии посевов озимых в России - 14.04.2026, ПРАЙМ
Лут рассказала о состоянии посевов озимых в России
Лут рассказала о состоянии посевов озимых в России - 14.04.2026, ПРАЙМ
Лут рассказала о состоянии посевов озимых в России
Около 97% посевов озимых в России находится в хорошем и удовлетворительном состоянии, заявила глава Минсельхоза РФ Оксана Лут. | 14.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-14T17:16+0300
2026-04-14T17:16+0300
сельское хозяйство
россия
рф
оксана лут
минсельхоз
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Около 97% посевов озимых в России находится в хорошем и удовлетворительном состоянии, заявила глава Минсельхоза РФ Оксана Лут. "На сегодняшний день озимые по стране у нас подкормлены на площади 11 миллионов гектаров. В хорошем, удовлетворительном состоянии пока у нас находится 97% посевов. Динамика ярового сева сейчас чуть ниже прошлогодней", - сказала она. Лут уточнила, что яровой сев проведен на территории 2,3 миллиона гектаров. Всего под яровые будет отведено порядка 56 миллионов гектаров, при этом в 2026 году запланировано увеличение общей посевной площади до 83 миллионов гектаров. "В частности, мы планируем увеличить объем сева яровой пшеницы, нашей базовой культуры, ячменя, кукурузы, гречихи, подсолнечника, рапса и сои. Кроме того, увеличим площадь под овощами, картофелем и кормовыми культурами. Особый акцент мы делаем на повышении эффективности растениеводства и снижении себестоимости продукции, что является ключевым фактором сохранения доступности продовольствия для потребителей и нашей конкурентоспособности на мировом рынке", - добавила глава Минсельхоза.
сельское хозяйство, россия, рф, оксана лут, минсельхоз
Сельское хозяйство, РОССИЯ, РФ, Оксана Лут, Минсельхоз
17:16 14.04.2026
 
Лут рассказала о состоянии посевов озимых в России

Лут: в России около 97% посевов озимых находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Около 97% посевов озимых в России находится в хорошем и удовлетворительном состоянии, заявила глава Минсельхоза РФ Оксана Лут.
"На сегодняшний день озимые по стране у нас подкормлены на площади 11 миллионов гектаров. В хорошем, удовлетворительном состоянии пока у нас находится 97% посевов. Динамика ярового сева сейчас чуть ниже прошлогодней", - сказала она.
Лут уточнила, что яровой сев проведен на территории 2,3 миллиона гектаров. Всего под яровые будет отведено порядка 56 миллионов гектаров, при этом в 2026 году запланировано увеличение общей посевной площади до 83 миллионов гектаров.
"В частности, мы планируем увеличить объем сева яровой пшеницы, нашей базовой культуры, ячменя, кукурузы, гречихи, подсолнечника, рапса и сои. Кроме того, увеличим площадь под овощами, картофелем и кормовыми культурами. Особый акцент мы делаем на повышении эффективности растениеводства и снижении себестоимости продукции, что является ключевым фактором сохранения доступности продовольствия для потребителей и нашей конкурентоспособности на мировом рынке", - добавила глава Минсельхоза.
Сельское хозяйствоРОССИЯРФОксана ЛутМинсельхоз
 
 
