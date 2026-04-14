В Польше забили тревогу после громкого заявления Мадьяра об Украине - 14.04.2026, ПРАЙМ
В Польше забили тревогу после громкого заявления Мадьяра об Украине
В Польше забили тревогу после громкого заявления Мадьяра об Украине - 14.04.2026, ПРАЙМ
В Польше забили тревогу после громкого заявления Мадьяра об Украине
Европа может быстро разочароваться в лидере победившей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петере Мадьяре после его заявления об Украине, пишет Do... | 14.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-14T12:58+0300
2026-04-14T12:58+0300
МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Европа может быстро разочароваться в лидере победившей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петере Мадьяре после его заявления об Украине, пишет Do Rzeczy.Вчера Мадьяр сказал, что Украине не светит вступление в ЕС в ближайшие десять лет."Готов поспорить, что очень скоро Мадьяр удивит брюссельских лидеров и на деле окажется не большим сторонником вступления Украины в ЕС. Существуют объективные интересы страны, из-за которых Будапешту просто нельзя быть сторонником присоединения Украины к Евросоюзу, поскольку это было бы разрушительным для него с точки зрения ее экономики", – говорится в публикации.Издание отмечает, что поскольку Венгрия, расположенная в центре Европы, не имеет выхода к морю, то она будет продолжать покупать необходимое им сырье у России.Поэтому, учитывая эти факторы, ожидаемого некоторыми политическими кругами в Европе разрыва экономических отношений Венгрии с Россией не произойдет, пишет Do Rzeczy.
https://1prime.ru/20260413/vengriya-869120185.html
https://1prime.ru/20260413/ukraina-869115761.html
украина
европа
венгрия
украина, европа, ес, венгрия
УКРАИНА, ЕВРОПА, ЕС, ВЕНГРИЯ
12:58 14.04.2026
 
В Польше забили тревогу после громкого заявления Мадьяра об Украине

Do Rzeczy: ЕС может разочароваться в Мадьяре после его заявления об Украине

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЛидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр на митинге в Будапеште
Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии Тиса Петер Мадьяр на митинге в Будапеште - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2026
МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Европа может быстро разочароваться в лидере победившей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петере Мадьяре после его заявления об Украине, пишет Do Rzeczy.

Вчера Мадьяр сказал, что Украине не светит вступление в ЕС в ближайшие десять лет.
Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии Тиса Петер Мадьяр на митинге в Будапеште - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2026
Мэр Днепропетровска выступил с резким призывом после победы Мадьяра
Вчера, 11:59
"Готов поспорить, что очень скоро Мадьяр удивит брюссельских лидеров и на деле окажется не большим сторонником вступления Украины в ЕС. Существуют объективные интересы страны, из-за которых Будапешту просто нельзя быть сторонником присоединения Украины к Евросоюзу, поскольку это было бы разрушительным для него с точки зрения ее экономики", – говорится в публикации.

Издание отмечает, что поскольку Венгрия, расположенная в центре Европы, не имеет выхода к морю, то она будет продолжать покупать необходимое им сырье у России.

Поэтому, учитывая эти факторы, ожидаемого некоторыми политическими кругами в Европе разрыва экономических отношений Венгрии с Россией не произойдет, пишет Do Rzeczy.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2026
"Ценовой шок". На Украине неожиданно отреагировали на победу Мадьяра
Вчера, 09:25
 
УКРАИНАЕВРОПАЕСВЕНГРИЯ
 
 
