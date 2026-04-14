В Польше забили тревогу после громкого заявления Мадьяра об Украине

Европа может быстро разочароваться в лидере победившей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петере Мадьяре после его заявления об Украине, пишет Do... | 14.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-14T12:58+0300

МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Европа может быстро разочароваться в лидере победившей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петере Мадьяре после его заявления об Украине, пишет Do Rzeczy.Вчера Мадьяр сказал, что Украине не светит вступление в ЕС в ближайшие десять лет."Готов поспорить, что очень скоро Мадьяр удивит брюссельских лидеров и на деле окажется не большим сторонником вступления Украины в ЕС. Существуют объективные интересы страны, из-за которых Будапешту просто нельзя быть сторонником присоединения Украины к Евросоюзу, поскольку это было бы разрушительным для него с точки зрения ее экономики", – говорится в публикации.Издание отмечает, что поскольку Венгрия, расположенная в центре Европы, не имеет выхода к морю, то она будет продолжать покупать необходимое им сырье у России.Поэтому, учитывая эти факторы, ожидаемого некоторыми политическими кругами в Европе разрыва экономических отношений Венгрии с Россией не произойдет, пишет Do Rzeczy.

