На Западе раскрыли, какой удар ждет Украину после выборов в Венгрии
Мема: Словакия может заблокировать кредит ЕС Украине вместо Венгрии
Флаги Украины и Европейского Союза. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Братислава может заблокировать кредит Киеву в 90 миллиардов евро вместо Будапешта, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в социальной сети X.
"После выборов в Венгрии многие в ЕС считают, что Украине может быть предоставлен кредит в размере 90 миллиардов евро. Однако Словакия может помешать этому", — говорится в публикации.
Мема отметил, что европейским лидерам пора признать тот факт, что конфликт на Украине проигран.
В марте ЕС опубликовал документ, согласно которому Венгрия и Словакия не поддержали итоговые выводы саммита Евросоюза, касающиеся Украины. В Будапеште заявили, что страна поддержит Украину только после того, как та перестанет блокировать транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
Газета Financial Times написала, что страны Евросоюза ожидают, что лидер победившей на выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр разблокирует кредит ЕС Киеву и снимет венгерское вето на введение очередного пакета антироссийских санкций.
