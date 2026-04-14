Суд признал банкротом "дочку" Microsoft в России - 14.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260414/microsoft--869153558.html
Суд признал банкротом "дочку" Microsoft в России
Суд признал банкротом "дочку" Microsoft в России - 14.04.2026, ПРАЙМ
Суд признал банкротом "дочку" Microsoft в России
Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО "Майкрософт Рус" и открыл в этом российском подразделении американского производителя программного обеспечения... | 14.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-14T16:00+0300
2026-04-14T16:00+0300
бизнес
финансы
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/54/841455406_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_4f90039ae385f9ff29f1410a6ad3dfaa.jpg
МОСКВА, 14 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО "Майкрософт Рус" и открыл в этом российском подразделении американского производителя программного обеспечения Microsoft Corporation конкурсное производство, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Начальную процедуру банкротства - наблюдение - суд ввел в сентябре по собственному заявлению ООО "Майкрософт Рус". Представитель должника сообщил тогда в суде, что его неисполненные обязательства превышают 1,5 миллиарда рублей.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/54/841455406_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_481c82f1654d5411fe05931075fc99a1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, финансы, москва
Бизнес, Финансы, МОСКВА
16:00 14.04.2026
 
Суд признал банкротом "дочку" Microsoft в России

Суд признал банкротом "Майкрософт Рус" и открыл конкурсное производство

© Unsplash/Sasun BughdaryanСудейский молоток
Судейский молоток
Судейский молоток. Архивное фото
© Unsplash/Sasun Bughdaryan
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 14 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО "Майкрософт Рус" и открыл в этом российском подразделении американского производителя программного обеспечения Microsoft Corporation конкурсное производство, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Начальную процедуру банкротства - наблюдение - суд ввел в сентябре по собственному заявлению ООО "Майкрософт Рус". Представитель должника сообщил тогда в суде, что его неисполненные обязательства превышают 1,5 миллиарда рублей.
 
БизнесФинансыМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала