https://1prime.ru/20260414/microsoft--869153558.html
Суд признал банкротом "дочку" Microsoft в России
2026-04-14T16:00+0300
бизнес
финансы
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/54/841455406_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_4f90039ae385f9ff29f1410a6ad3dfaa.jpg
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/54/841455406_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_481c82f1654d5411fe05931075fc99a1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Суд признал банкротом "дочку" Microsoft в России
МОСКВА, 14 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО "Майкрософт Рус" и открыл в этом российском подразделении американского производителя программного обеспечения Microsoft Corporation конкурсное производство, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Начальную процедуру банкротства - наблюдение - суд ввел в сентябре по собственному заявлению ООО "Майкрософт Рус". Представитель должника сообщил тогда в суде, что его неисполненные обязательства превышают 1,5 миллиарда рублей.