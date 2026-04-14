Минфин назвал сроки введения акциза на импортную стальную продукцию
Акциз на импортную стальную продукцию вступит в силу не позднее 1 января 2027 года, заявил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей...
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Акциз на импортную стальную продукцию вступит в силу не позднее 1 января 2027 года, заявил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. "В любом случае, это произойдет либо с 1 января 2027 года, либо с какого-то месяца 2026 года, когда согласование его закончится", - уточнил Сазанов по возможным срокам вступления в силу акциза на импортную стальную продукцию, согласно законопроекту, направленному Минфином на согласование. Замминистра допускает введение данного акциза в зависимости от того, как будет идти согласование законопроекта, в рамках бюджетного цикла. По его словам, под акциз будут попадать разные виды готовой продукции, которые произведены из жидкой стали. В конце марта председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктор Рашников заявил журналистам, что ожидает введения акциза на импортную стальную продукцию для защиты внутреннего рынка в ближайшее время, в течение 3-4 месяцев.
https://1prime.ru/20260326/stal-868637864.html
