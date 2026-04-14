Минфин назвал сроки введения акциза на импортную стальную продукцию - 14.04.2026, ПРАЙМ
Минфин назвал сроки введения акциза на импортную стальную продукцию
бизнес
россия
рф
алексей сазанов
минфин
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Алексей Сазанов, Минфин
Минфин назвал сроки введения акциза на импортную стальную продукцию

Минфин: акциз на импортную стальную продукцию вступит в силу не позднее 1 января 2027 года

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Акциз на импортную стальную продукцию вступит в силу не позднее 1 января 2027 года, заявил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.
"В любом случае, это произойдет либо с 1 января 2027 года, либо с какого-то месяца 2026 года, когда согласование его закончится", - уточнил Сазанов по возможным срокам вступления в силу акциза на импортную стальную продукцию, согласно законопроекту, направленному Минфином на согласование.
Замминистра допускает введение данного акциза в зависимости от того, как будет идти согласование законопроекта, в рамках бюджетного цикла. По его словам, под акциз будут попадать разные виды готовой продукции, которые произведены из жидкой стали.
В конце марта председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктор Рашников заявил журналистам, что ожидает введения акциза на импортную стальную продукцию для защиты внутреннего рынка в ближайшее время, в течение 3-4 месяцев.
ММК ожидает введения акциза на импортную сталь в ближайшее время
