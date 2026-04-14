Минфин направил на согласование проект об акцизе на импортную сталь

2026-04-14T17:09+0300

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Минфин РФ подготовил и направил на согласование законопроект о введении акциза на импортную продукцию из жидкой стали, заявил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. "Мы соответствующий законопроект подготовили и направили на согласование... Мы сейчас подготовили соответствующий законопроект, который уже распространяет акциз на отдельные виды продукции, произведённой из жидкой стали", - прокомментировал он предложение о введение акциза на импортную сталь. В марте Минпромторг РФ сообщал, что министерство и заинтересованные федеральные органы исполнительной власти прорабатывают возможность введения акциза на импортную стальную продукцию. Мера направлена на защиту внутреннего рынка и поддержку российских металлургических компаний.

https://1prime.ru/20260414/minfin-869156790.html

