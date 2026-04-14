Минфин ждет от Минэнерго предложений по обнулению топливного демпфера

Минфин РФ ждет от Минэнерго конкретных предложений по продлению моратория на обнуление топливного демпфера, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра...

2026-04-14T17:12+0300

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Минфин РФ ждет от Минэнерго конкретных предложений по продлению моратория на обнуление топливного демпфера, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. "Мы ждем конкретных предложений от Минэнерго", - ответил он на вопрос о потенциальных сроках продления моратория, который заканчивается в мае. Демпфер платится в пользу нефтяников, только если экспортная цена топлива выше внутрироссийской (индикативной). С сентября 2025 года действует новая формула расчета выплат по демпферу: если в среднем за месяц биржевая цена бензина в РФ превысила отсечку на 20%, а дизтоплива – на 30%, то выплаты обнуляются. При этом с октября 2025 по май 2026 года действует мораторий на обнуление выплат по топливному демпферу, если данное условие не соблюдено. Согласно налоговому законодательству, индикативная цена бензина в 2026 году выросла до 62,3 тысячи рублей за тонну с 60,45 тысячи рублей за тонну в 2025 году, дизтоплива - до 58,95 тысячи рублей за тонну с 57,2 тысячи рублей за тонну. Правительство РФ поддерживает предложение продлить мораторий на обнуление топливного демпфера, сказал ранее в апреле вице-премьер Александр Новак. Однако, по его словам, сроки продления еще не определены: либо до конца года, либо на несколько месяцев.

https://1prime.ru/20260403/toplivo-868889264.html

