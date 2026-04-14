Минздрав РФ сформировал новый перечень стратегически значимых лекарств
Минздрав РФ сформировал новый перечень стратегически значимых лекарственных средств (СЗЛС), включив в него 206 препаратов, производство которых должно быть... | 14.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Минздрав РФ сформировал новый перечень стратегически значимых лекарственных средств (СЗЛС), включив в него 206 препаратов, производство которых должно быть обеспечено на территории России, следует из проекта министерства, с которым ознакомилось РИА Новости.
Документ подготовлен Минздравом РФ по итогам заседания межведомственной комиссии. Обновленный перечень препаратов содержит два раздела. В первом указан 61 препарат, во втором - еще 145 лекарств, всего их 206.
Ранее утвержденный перечень содержал международные непатентованные наименования 215 лекарственных средств.
По итогам комиссии Минздрава были исключены девять препаратов: бензатина бензилпенициллин (антибиотик); бозентан (препарат для лечения гипертензии); прокарбазин (противоопухолевый препарат); проурокиназа (тромболитическое средство при инфаркте); пэгинтерферон альфа-2 а (препарат для лечения гепатитов B и C); тенектеплаза (препарат для тромболитической терапии); фактор некроза опухоли альфа-1 (противоопухолевый препарат); цепэгинтерферон альфа-2b (противовирусное); эпинефрин (адреналин).
