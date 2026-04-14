https://1prime.ru/20260414/mishustin-869152790.html

Мишустин: в России требуется больше сотрудников технической направленности

Мишустин: в России требуется больше сотрудников технической направленности - 14.04.2026, ПРАЙМ

Мишустин: в России требуется больше сотрудников технической направленности

В России требуется все больше сотрудников технической направленности, спрос превышает предложение в несколько раз, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 14.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-14T15:10+0300

2026-04-14T15:10+0300

2026-04-14T15:10+0300

россия

бизнес

рф

михаил мишустин

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/10/867536398_0:0:3101:1745_1920x0_80_0_0_9e686f0cff20813ab55e6f1d2c7be187.jpg

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. В России требуется все больше сотрудников технической направленности, спрос превышает предложение в несколько раз, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Премьер-министр отметил, что в прошлом году сформировался детальный семилетний прогноз в разрезе регионов и отраслей профессий, квалификаций на основе информации сотен тысяч компаний. Такой же составили еще для полутысячи предприятий, ключевых в реализации национальных проектов технологического лидерства. "Результаты прогноза показали, что все больше требуется сотрудников в основном технической направленности - это электромеханики, литейщики, сварщики. На операторов установок и машин и других квалифицированных рабочих промышленности спрос превышает уже сегодня предложение в несколько раз", - сказал Мишустин на стратегической сессии "О прогнозе потребности в кадрах и мерах по обеспечению экономики кадрами".

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, рф, михаил мишустин, общество