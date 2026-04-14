Мишустин: в России требуется больше сотрудников технической направленности
Мишустин: в России требуется больше сотрудников технической направленности - 14.04.2026, ПРАЙМ
Мишустин: в России требуется больше сотрудников технической направленности
В России требуется все больше сотрудников технической направленности, спрос превышает предложение в несколько раз, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 14.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-14T15:10+0300
2026-04-14T15:10+0300
2026-04-14T15:10+0300
россия
бизнес
рф
михаил мишустин
общество
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. В России требуется все больше сотрудников технической направленности, спрос превышает предложение в несколько раз, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Премьер-министр отметил, что в прошлом году сформировался детальный семилетний прогноз в разрезе регионов и отраслей профессий, квалификаций на основе информации сотен тысяч компаний. Такой же составили еще для полутысячи предприятий, ключевых в реализации национальных проектов технологического лидерства. "Результаты прогноза показали, что все больше требуется сотрудников в основном технической направленности - это электромеханики, литейщики, сварщики. На операторов установок и машин и других квалифицированных рабочих промышленности спрос превышает уже сегодня предложение в несколько раз", - сказал Мишустин на стратегической сессии "О прогнозе потребности в кадрах и мерах по обеспечению экономики кадрами".
рф
россия, бизнес, рф, михаил мишустин, общество
РОССИЯ, Бизнес, РФ, Михаил Мишустин, Общество
Мишустин: в России требуется больше сотрудников технической направленности
Мишустин: России требуется все больше сотрудников технической направленности