Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Половина проданных в России в марте электромобилей пришлась на одну модель - 14.04.2026, ПРАЙМ
Половина проданных в России в марте электромобилей пришлась на одну модель
13:07 14.04.2026
 
Половина проданных в России в марте электромобилей пришлась на одну модель

"Автостат": половина проданных в марте в РФ электромобилей пришлась на модель Evolute I-JO

Водитель за рулем автомобиля. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Половина проданных в России в марте электромобилей пришлась на модель Evolute I-JOY, в абсолютных цифрах реализация этой модели составила 348 единиц, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков.
"В марте на российский учет встало 706 электрокаров. Это на 21% больше, чем марте прошлого года (585 штук). Уникальность момента в том, что почти половина сегмента чистых электромобилей (49,3%) пришлась на одну-единственную модель Evolute I-JOY (348 штук)", - написал он в своем Telegram-канале.
Как уточнил аналитик, второе место по объемам продаж в первый весенний месяц заняла новинка UMO 5, которых в России было продано 44. Тройку лидеров замыкает электромобиль Avatr 12, его купили 30 раз. Затем идут Avatr 11 (27 машин) и Evolute I-SKY (27 автомобилей).
 
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
