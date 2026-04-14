Половина проданных в России в марте электромобилей пришлась на одну модель

2026-04-14T13:07+0300

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Половина проданных в России в марте электромобилей пришлась на модель Evolute I-JOY, в абсолютных цифрах реализация этой модели составила 348 единиц, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков. "В марте на российский учет встало 706 электрокаров. Это на 21% больше, чем марте прошлого года (585 штук). Уникальность момента в том, что почти половина сегмента чистых электромобилей (49,3%) пришлась на одну-единственную модель Evolute I-JOY (348 штук)", - написал он в своем Telegram-канале. Как уточнил аналитик, второе место по объемам продаж в первый весенний месяц заняла новинка UMO 5, которых в России было продано 44. Тройку лидеров замыкает электромобиль Avatr 12, его купили 30 раз. Затем идут Avatr 11 (27 машин) и Evolute I-SKY (27 автомобилей).

