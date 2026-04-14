Российский рынок акций растет в начале торгов

Российский рынок акций, поддерживаемый нефтяными котировками, демонстрирует в начале основной торговой сессии вторника символический рост, следует из данных... | 14.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-14T10:35+0300

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций, поддерживаемый нефтяными котировками, демонстрирует в начале основной торговой сессии вторника символический рост, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 10.14 мск рос на 0,02% относительно предыдущего закрытия - до 2 722,53 пункта. Июньский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 1,16%, до 98,21 доллара за баррель. В лидерах роста - акции "Полюса" (+1,6%), ДВМП (+1,45%), "Новабев Групп" (+1,41%), "М.Видео" (+1,31%) и "Селигдара" (+1,23%). Ситуация с бумагами "Московского кредитного банка" (-1,85%) пока больше похоже на локальную фиксацию прибыли после того, как вчера они прибавляли десятки процентов за день на новости о цене выкупа акций, отмечает Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Также в лидерах снижения - акции "Соллерса" (-2,95%), "Самолета" (-2,49%), ЛСР (-0,76%) и "Россетей Центр и Приволжья" (-0,76%). "Сегодня мы ожидаем сохранения волатильности на рынке в пределах коридора 2700-2750 пунктов по индексу Мосбиржи. Поддержкой выступит дорогая нефть, сопротивлением - крепкий рубль", - делятся аналитики компании "Цифра брокер". "Несмотря на преобладание консервативных настроений на рынке, текущие уровни в ценах на нефть могут сдержать продажи и не дать рынку уйти под нижнюю границу данного коридора, выступающую ближайшей поддержкой. При этом пока рынку явно не хватает стимулов для перехода к восстановлению. На горизонте ближайших недель ими могут стать возобновление роста нефти в случае роста напряженности на Ближнем Востоке, а также предстоящее заседание ЦБ РФ, на котором мы ожидаем снижения ключевой ставки на 50 базисных пунктов", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ. Во вторник индекс Мосбиржи может перейти в консолидацию в нижней половине диапазон 2700-2800 пунктов, считает он.

