Мошенники рассылают россиянам письма о взломе личного кабинета

Мошенники рассылают россиянам письма о взломе личного кабинета - 14.04.2026, ПРАЙМ

Мошенники рассылают россиянам письма о взломе личного кабинета

Мошенники под видом представителей Федеральной налоговой службы (ФНС) рассылают письма россиянам о взломе личного кабинета налогоплательщика, заметило РИА... | 14.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-14T01:18+0300

2026-04-14T01:18+0300

2026-04-14T01:18+0300

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Мошенники под видом представителей Федеральной налоговой службы (ФНС) рассылают письма россиянам о взломе личного кабинета налогоплательщика, заметило РИА Новости. "Уважаемый пользователь, был зафиксирован вход с нового устройства. Система обнаружила выгрузку ваших документов", - говорится в письме. Далее указывается устройство, с которого был произведен вход в кабинет, а также геолокация. При этом отмечается, что необходимо обратиться в отдел оперативного контроля, если вход в кабинет был произведен не самим налогоплательщиком. ФНС России ранее напоминала россиянам, что ведомство не просит личные данные, не требует перевести деньги на карту или пройти по ссылке, а также продиктовать код. При получении звонков или писем от имени налогового органа или конкретного сотрудника налогоплательщику стоит проверить информацию и обратиться в единый контакт-центр ФНС России, отмечали ранее в ведомстве.

финансы, фнс россии, фнс