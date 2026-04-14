Мошенники рассылают россиянам письма о взломе личного кабинета
2026-04-14T01:18+0300
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Мошенники под видом представителей Федеральной налоговой службы (ФНС) рассылают письма россиянам о взломе личного кабинета налогоплательщика, заметило РИА Новости.
"Уважаемый пользователь, был зафиксирован вход с нового устройства. Система обнаружила выгрузку ваших документов", - говорится в письме.
Далее указывается устройство, с которого был произведен вход в кабинет, а также геолокация. При этом отмечается, что необходимо обратиться в отдел оперативного контроля, если вход в кабинет был произведен не самим налогоплательщиком.
ФНС России ранее напоминала россиянам, что ведомство не просит личные данные, не требует перевести деньги на карту или пройти по ссылке, а также продиктовать код.
При получении звонков или писем от имени налогового органа или конкретного сотрудника налогоплательщику стоит проверить информацию и обратиться в единый контакт-центр ФНС России, отмечали ранее в ведомстве.
