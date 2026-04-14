Словацкий политик считает, что Фицо обсудит с Путиным энергосотрудничество - 14.04.2026, ПРАЙМ
Словацкий политик считает, что Фицо обсудит с Путиным энергосотрудничество
Петер Марчек: Фицо и Путин в мае могут обсудить энергетическое сотрудничество

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент России Владимир Путин в мае встретятся в Москве, где обсудят энергетическое сотрудничество двух стран, уверен председатель словацкой партии "Единые славяне" Петер Марчек.
Ранее Фицо, говоря о результатах парламентских выборов в Венгрии, заявил, что Словакия, Венгрия и вся Центральная Европа в целом заинтересованы в восстановлении работы нефтепровода "Дружба".
"Роберт Фицо обязательно встретится с господином президентом Путиным. По-моему, по протоколу уже договорились относительно этой встречи. Он где-то 8 мая полетит в Москву. Поэтому могу сказать на 100%, что переговоры будут", - сказал словацкий политик "Известиям".
По мнению Марчека, главной темой переговоров станет энергетическое сотрудничество Москвы и Братиславы, в частности - продолжение нефтяных и газовых поставок из России в Словакию и, возможно, новые контракты в этой сфере.
Политик отметил, что только хорошие отношения с Россией могут привести к развитию экономики Словакии.
Марчек добавил, что поражение партии Виктора Орбана в Венгрии стало шоком, и Словакия "осталась в одиночестве".
 
