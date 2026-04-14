В МВД предупредили об ответственности за передачу аккаунта третьим лицам - 14.04.2026, ПРАЙМ
В МВД предупредили об ответственности за передачу аккаунта третьим лицам
В МВД предупредили об ответственности за передачу аккаунта третьим лицам
05:43 14.04.2026 (обновлено: 06:03 14.04.2026)
 
В МВД предупредили об ответственности за передачу аккаунта третьим лицам

МВД: за передачу аккаунта третьим лицам грозит штраф до 50 тысяч рублей

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Штраф до 50 тысяч рублей может грозить за передачу третьим лицам данных, необходимых для регистрации или входа в аккаунт в соцсетях или мессенджерах, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД России.
В ведомстве напомнили, что с 1 сентября 2025 года начала действовать статья 13.29.2 КоАП РФ, которая устанавливает административную ответственность за передачу информации, необходимой для регистрации или авторизации пользователя в интернете для получения доступа к возможностям ресурса, иному лицу, если эти действия не содержат признаков уголовного деяния.
"Передача указанной информации влечёт наложение административного штрафа на граждан - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на ИП - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; на юрлиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей", - сказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что передача такой информации не является правонарушением, если осуществляется для правомерного использования или с согласия пользователя.
Помимо этого, в МВД РФ подчеркнули, что статья 13.29.2 КоАП РФ применяется только в случаях, когда действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния. Если передача информации сопряжена с корыстной заинтересованностью, совершением иного преступления, например, мошенничества, распространения запрещенной информации или другими обстоятельствами, предусмотренными УК РФ, ответственность наступит по соответствующим уголовным статьям.
Правоохранители добавили, что даже если человек не осознавал корыстных целей заказчика, его профиль становится цифровым следом, ведущим к нему как к соучастнику.
Кроме того, как уточнили в ведомстве, также с сентября прошлого года в Уголовный кодекс РФ была введена статья 274.5 УК РФ, которая устанавливает уголовную ответственность за организацию или участие в передаче информации, необходимой для регистрации или авторизации пользователя в интернете для получения доступа к возможностям ресурса, если деяния совершены из корысти или в целях другого преступления.
"Согласно части 1, за организацию такой деятельности, если она совершена из корыстной заинтересованности либо для совершения иного преступления, грозит штраф до 700 тысяч рублей, принудительные работы на срок до 3 лет или лишение свободы на срок до 3 лет", - сказали в пресс-службе.
В МВД отметили, что, согласно части 2 данной статьи, за участие в такой деятельности грозит штраф до 300 тысяч рублей, принудительные работы на срок до 2 лет или лишение свободы на срок до 2 лет.
 
