МВФ ухудшил прогноз по росту ВВП еврозоны на 2026 и 2027 годы - 14.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260414/mvf-869153765.html
МВФ ухудшил прогноз по росту ВВП еврозоны на 2026 и 2027 годы
Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогноз по росту экономики еврозоны на 2026 и 2027 годы на 0,2 процентного пункта, до 1,1% и до 1,2% соответственно
мировая экономика
мвф
евросоюз
https://cdnn.1prime.ru/img/82726/55/827265552_0:366:3964:2596_1920x0_80_0_0_f4be9b0c3fd8b9da9422ebc48e46c7f5.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82726/55/827265552_433:0:3964:2648_1920x0_80_0_0_76a23135291378eb53667eb03ed7368d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Мировая экономика, МВФ, Евросоюз
МВФ снизил прогноз по росту экономики еврозоны на 2026 и 2027 годы до 1,1% и 1,2%

© AFP / Yuri GripasШтаб-квартира Международного валютного фонда в Вашингтоне, США
Штаб-квартира Международного валютного фонда в Вашингтоне, США - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2026
Штаб-квартира Международного валютного фонда в Вашингтоне, США. Архивное фото
© AFP / Yuri Gripas
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 14 апр - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогноз по росту экономики еврозоны на 2026 и 2027 годы на 0,2 процентного пункта, до 1,1% и до 1,2% соответственно, следует из опубликованного доклада международной организации.
"В еврозоне рост, как ожидается, замедлится с 1,4% в 2025 году до 1,1% в 2026 году и затем составит 1,2% в 2027 году. Прогноз был понижен на 0,2 процентного пункта в каждом из этих годов по сравнению с январским обновлением доклада о перспективах развития мировой экономики 2026 года: эффект более сильного, чем ожидалось, роста в конце 2025 года со временем уступает место негативному влиянию конфликта на Ближнем Востоке", - говорится в документе.
Как ожидается, конфликт США и Ирана усилит последствия устойчивого роста цен на энергоносители, что в свою очередь будет тормозить производственный сектор при дополнительном давлении в связи с укреплением евро по отношению к валютам стран, экспортирующим аналогичную продукцию.
"Ожидается, что эффект от планируемого увеличения оборонных расходов в большинстве стран проявится лишь в последующие годы, поскольку обязательства по достижению целевых уровней предполагается выполнять постепенно к 2035 году", - говорится в документе.
В январе году МВФ оценил рост экономики еврозоны в 1,3% на 2026 год и 1,4% на 2027 год.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала