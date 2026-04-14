МВФ ухудшил прогноз по росту ВВП еврозоны на 2026 и 2027 годы
Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогноз по росту экономики еврозоны на 2026 и 2027 годы на 0,2 процентного пункта, до 1,1% и до 1,2% соответственно,...
2026-04-14T16:06+0300
ВАШИНГТОН, 14 апр - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогноз по росту экономики еврозоны на 2026 и 2027 годы на 0,2 процентного пункта, до 1,1% и до 1,2% соответственно, следует из опубликованного доклада международной организации. "В еврозоне рост, как ожидается, замедлится с 1,4% в 2025 году до 1,1% в 2026 году и затем составит 1,2% в 2027 году. Прогноз был понижен на 0,2 процентного пункта в каждом из этих годов по сравнению с январским обновлением доклада о перспективах развития мировой экономики 2026 года: эффект более сильного, чем ожидалось, роста в конце 2025 года со временем уступает место негативному влиянию конфликта на Ближнем Востоке", - говорится в документе. Как ожидается, конфликт США и Ирана усилит последствия устойчивого роста цен на энергоносители, что в свою очередь будет тормозить производственный сектор при дополнительном давлении в связи с укреплением евро по отношению к валютам стран, экспортирующим аналогичную продукцию. "Ожидается, что эффект от планируемого увеличения оборонных расходов в большинстве стран проявится лишь в последующие годы, поскольку обязательства по достижению целевых уровней предполагается выполнять постепенно к 2035 году", - говорится в документе. В январе году МВФ оценил рост экономики еврозоны в 1,3% на 2026 год и 1,4% на 2027 год.
мировая экономика, мвф, евросоюз
