https://1prime.ru/20260414/mvf-869154335.html

МВФ ожидает замедления роста мировой торговли в 2026 и 2027 годах

2026-04-14T16:20+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/82726/55/827265538_0:312:3076:2042_1920x0_80_0_0_8e65a833ac467814fa3998d0efac4c82.jpg

ВАШИНГТОН, 14 апр - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) ожидает значительного замедления роста мировой торговли в 2026 и 2027 годах по сравнению с 2025 годом, следует из опубликованного доклада международной организации. Согласно оценкам МВФ, рост мировой торговли товарами и услугами составит 2,8% в этом году и 3,8% в следующем. При этом в 2025 году рост составил 5,1%. "Оценки долгосрочных потерь мирового ВВП только из-за фрагментации торговли варьируются от 0,3% до 7,0% через 10 лет", - говорится в документе.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

