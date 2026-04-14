МВФ ожидает замедления роста мировой торговли в 2026 и 2027 годах - 14.04.2026, ПРАЙМ
МВФ ожидает замедления роста мировой торговли в 2026 и 2027 годах
16:20 14.04.2026
 
МВФ ожидает замедления роста мировой торговли в 2026 и 2027 годах

ВАШИНГТОН, 14 апр - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) ожидает значительного замедления роста мировой торговли в 2026 и 2027 годах по сравнению с 2025 годом, следует из опубликованного доклада международной организации.
Согласно оценкам МВФ, рост мировой торговли товарами и услугами составит 2,8% в этом году и 3,8% в следующем. При этом в 2025 году рост составил 5,1%.
"Оценки долгосрочных потерь мирового ВВП только из-за фрагментации торговли варьируются от 0,3% до 7,0% через 10 лет", - говорится в документе.
