МВФ ожидает замедления роста мировой торговли в 2026 и 2027 годах
МВФ ожидает замедления роста мировой торговли в 2026 и 2027 годах - 14.04.2026, ПРАЙМ
МВФ ожидает замедления роста мировой торговли в 2026 и 2027 годах
Международный валютный фонд (МВФ) ожидает значительного замедления роста мировой торговли в 2026 и 2027 годах по сравнению с 2025 годом, следует из... | 14.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-14T16:20+0300
2026-04-14T16:20+0300
2026-04-14T16:20+0300
мировая экономика
мвф
ВАШИНГТОН, 14 апр - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) ожидает значительного замедления роста мировой торговли в 2026 и 2027 годах по сравнению с 2025 годом, следует из опубликованного доклада международной организации. Согласно оценкам МВФ, рост мировой торговли товарами и услугами составит 2,8% в этом году и 3,8% в следующем. При этом в 2025 году рост составил 5,1%. "Оценки долгосрочных потерь мирового ВВП только из-за фрагментации торговли варьируются от 0,3% до 7,0% через 10 лет", - говорится в документе.
https://1prime.ru/20260414/neft-869153912.html
мировая экономика, мвф
МВФ ожидает замедления роста мировой торговли в 2026 и 2027 годах
МВФ прогнозирует замедление роста мировой торговли в 2026 и 2027 годах