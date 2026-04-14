МВФ прогнозирует замедление инфляции в России в 2026 году - 14.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260414/mvf-869155013.html
МВФ прогнозирует замедление инфляции в России в 2026 году
россия
финансы
максим решетников
мвф
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1d/867015878_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a5949eacc5733eec6de4f489b4e3f0e1.jpg
ВАШИНГТОН, 14 апр – ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует значительное замедление инфляции в России в 2026 году до 5,6% с дальнейшим снижением темпов роста потребительских цен в 2027 году, говорится в докладе международной организации. Как следует из опубликованного во вторник отчета МВФ, фонд прогнозирует, что инфляция в России в текущем году составит 5,6%, а в 2027-м продолжит замедляться до уровня 4,3%. В 2025 году, по оценкам фонда, инфляция в России составила 8,7%. Банк России проводит политику, направленную на возвращение инфляции к целевому уровню 4%. По оценкам ЦБ, к середине прошлого года накопилось достаточно данных об устойчивости тенденций, ведущих к замедлению инфляции до этого уровня. По прогнозу российского регулятора, инфляция в стране в 2026 году составит 4,5–5,5%. Минэкономразвития России в текущем прогнозе ждет инфляцию по итогам этого года на уровне 4%. При этом министр экономического развития Максим Решетников говорил, что в апреле министерство обновит свой макроэкономический прогноз. Инфляция в 2025 году составила 5,6%.
https://1prime.ru/20260414/mvf-869154715.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1d/867015878_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_4f5324f6df2d554662feeb05828efa96.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
16:27 14.04.2026
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2026
Российские рубли. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 14 апр – ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует значительное замедление инфляции в России в 2026 году до 5,6% с дальнейшим снижением темпов роста потребительских цен в 2027 году, говорится в докладе международной организации.
Как следует из опубликованного во вторник отчета МВФ, фонд прогнозирует, что инфляция в России в текущем году составит 5,6%, а в 2027-м продолжит замедляться до уровня 4,3%.
В 2025 году, по оценкам фонда, инфляция в России составила 8,7%.
Банк России проводит политику, направленную на возвращение инфляции к целевому уровню 4%. По оценкам ЦБ, к середине прошлого года накопилось достаточно данных об устойчивости тенденций, ведущих к замедлению инфляции до этого уровня.
По прогнозу российского регулятора, инфляция в стране в 2026 году составит 4,5–5,5%. Минэкономразвития России в текущем прогнозе ждет инфляцию по итогам этого года на уровне 4%. При этом министр экономического развития Максим Решетников говорил, что в апреле министерство обновит свой макроэкономический прогноз.
Инфляция в 2025 году составила 5,6%.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала