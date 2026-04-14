МВФ прогнозирует замедление инфляции в России в 2026 году
МВФ прогнозирует замедление инфляции в России в 2026 году - 14.04.2026, ПРАЙМ
МВФ прогнозирует замедление инфляции в России в 2026 году
Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует значительное замедление инфляции в России в 2026 году до 5,6% с дальнейшим снижением темпов роста потребительских | 14.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-14T16:27+0300
2026-04-14T16:27+0300
2026-04-14T16:27+0300
ВАШИНГТОН, 14 апр – ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует значительное замедление инфляции в России в 2026 году до 5,6% с дальнейшим снижением темпов роста потребительских цен в 2027 году, говорится в докладе международной организации. Как следует из опубликованного во вторник отчета МВФ, фонд прогнозирует, что инфляция в России в текущем году составит 5,6%, а в 2027-м продолжит замедляться до уровня 4,3%. В 2025 году, по оценкам фонда, инфляция в России составила 8,7%. Банк России проводит политику, направленную на возвращение инфляции к целевому уровню 4%. По оценкам ЦБ, к середине прошлого года накопилось достаточно данных об устойчивости тенденций, ведущих к замедлению инфляции до этого уровня. По прогнозу российского регулятора, инфляция в стране в 2026 году составит 4,5–5,5%. Минэкономразвития России в текущем прогнозе ждет инфляцию по итогам этого года на уровне 4%. При этом министр экономического развития Максим Решетников говорил, что в апреле министерство обновит свой макроэкономический прогноз. Инфляция в 2025 году составила 5,6%.
россия, финансы, максим решетников, мвф, банк россии
РОССИЯ, Финансы, Максим Решетников, МВФ, Банк России
МВФ прогнозирует замедление инфляции в России в 2026 году
МВФ прогнозирует замедление инфляции в России в 2026 году до 5,6%