МВФ повысил прогноз по росту российской экономики - 14.04.2026, ПРАЙМ
МВФ повысил прогноз по росту российской экономики
МВФ повысил прогноз по росту российской экономики
2026-04-14T16:41+0300
16:41 14.04.2026
 
МВФ повысил прогноз по росту российской экономики

ВАШИНГТОН, 14 апр - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз по росту экономики России до 1,1% на 2026 и 2027 годы, следует из опубликованного доклада международной организации.
"В России, как ожидается, более высокие цены на сырьевые товары приведут к пересмотру прогноза роста на 2026 год вверх на 0,3 процентного пункта по сравнению с январем, до 1,1%, ожидается, что эта динамика сохранится, и в 2027 году темпы роста также составят 1,1%", - говорится в документе.
В январе МВФ спрогнозировал рост экономики России в 2026 году в 0,8%.
Согласно прошлогодним оценкам Минэкономразвития РФ, рост экономики страны в 2026 году ожидается на уровне 1,3%, а в 2027 - на 2,8%.
Российские рубли - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2026
МВФ прогнозирует замедление инфляции в России в 2026 году
