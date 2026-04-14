МВФ повысил прогноз по росту российской экономики

МВФ повысил прогноз по росту российской экономики - 14.04.2026, ПРАЙМ

МВФ повысил прогноз по росту российской экономики

Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз по росту экономики России до 1,1% на 2026 и 2027 годы, следует из опубликованного доклада международной... | 14.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-14T16:41+0300

2026-04-14T16:41+0300

2026-04-14T16:41+0300

ВАШИНГТОН, 14 апр - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз по росту экономики России до 1,1% на 2026 и 2027 годы, следует из опубликованного доклада международной организации. "В России, как ожидается, более высокие цены на сырьевые товары приведут к пересмотру прогноза роста на 2026 год вверх на 0,3 процентного пункта по сравнению с январем, до 1,1%, ожидается, что эта динамика сохранится, и в 2027 году темпы роста также составят 1,1%", - говорится в документе. В январе МВФ спрогнозировал рост экономики России в 2026 году в 0,8%. Согласно прошлогодним оценкам Минэкономразвития РФ, рост экономики страны в 2026 году ожидается на уровне 1,3%, а в 2027 - на 2,8%.

рф

россия, рф, мвф