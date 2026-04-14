https://1prime.ru/20260414/mvf-869155795.html
МВФ повысил прогноз по росту российской экономики
Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз по росту экономики России до 1,1% на 2026 и 2027 годы, следует из опубликованного доклада международной... | 14.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-14T16:41+0300
экономика
россия
рф
мвф
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/0e/869154561_0:169:3038:1878_1920x0_80_0_0_6d4e6d1820e3845379f48443b3d1602e.jpg
ВАШИНГТОН, 14 апр - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз по росту экономики России до 1,1% на 2026 и 2027 годы, следует из опубликованного доклада международной организации. "В России, как ожидается, более высокие цены на сырьевые товары приведут к пересмотру прогноза роста на 2026 год вверх на 0,3 процентного пункта по сравнению с январем, до 1,1%, ожидается, что эта динамика сохранится, и в 2027 году темпы роста также составят 1,1%", - говорится в документе. В январе МВФ спрогнозировал рост экономики России в 2026 году в 0,8%. Согласно прошлогодним оценкам Минэкономразвития РФ, рост экономики страны в 2026 году ожидается на уровне 1,3%, а в 2027 - на 2,8%.
https://1prime.ru/20260414/mvf-869155013.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/0e/869154561_155:0:2884:2047_1920x0_80_0_0_abe411f8937948d450a8f09aa9d3e3ef.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
МВФ повысил прогноз по росту экономики России до 1,1% на 2026 и 2027 годы